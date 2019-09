Wer am Freitag für das Klima auf die Straße gehen will, muss Urlaub nehmen oder Überstunden abfeiern. Denn es gibt in Deutschland kein politisches Streikrecht. Was "Klimastreikende" noch beachten sollten.

Wer darf streiken?

In Deutschland gibt es kein politisches Streikrecht. Rechtens ist ein Streik nur dann, wenn er einen tariflichen Zweck hat und von einer Gewerkschaft getragen wird. Deshalb können Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer nicht einfach streiken, um zum Aktionstag der Bewegung "Fridays for Future" zu gehen. Wer rechtswidrig streikt, muss mit arbeitsrechtlichen Sanktionen rechnen, warnen die Unternehmerorganisation "Entrepreneurs for Future" und die Gewerkschaft ver.di. Verbieten kann ein Arbeitgeber die Teilnahme außerhalb der Arbeitszeit in aller Regel nicht, denn Demonstrieren ist ein Grundrecht, erklärt der ARD-Rechtsexperte Bernd Wolf.

Welche Folgen drohen bei unerlaubter Streikteilnahme?

Wer an dem sogenannten Streiktag nicht zur Arbeit geht, verliert seinen Vergütungsanspruch, bekommt also kein Geld. Gibt es keine Absprachen oder individuellen Vereinbarungen etwa Vorgesetzten oder Geschäftsleitung, können diese unterschiedlich reagieren: Abmahnung, ordentliche Kündigung oder sogar fristlose Kündigung. Gegen eine Kündigung kann vor dem Arbeitsgericht geklagt werden, jedoch ist eine Niederlage der Arbeitnehmer wahrscheinlich.

Wie lautet die Position der Gewerkschaften?

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßen den Aktionstag, rufen aber explizit zur Teilnahme "außerhalb der Arbeitszeit" auf. Deshalb gibt es auch keinen expliziten Streikaufruf seitens des DGB. Gibt es Ärger wegen nicht abgesprochener Teilnahme am Klimastreik, kann der Betriebsrat nicht helfen, denn er ist beim Klimastreik außen vor, hat kein Mitbestimmungsrecht, erklärt der ARD-Rechtsexperte Bernd Wolf.

Wie mitstreiken ohne Ärger am Arbeitsplatz?

Eine Möglichkeit: einen Tag Urlaub nehmen. Aber es gibt kein Recht auf Sonderurlaub. Der Chefin oder die Chefin können als Nein sagen. Möglich ist auch, angesammelte Überstunden abzufeiern, sich in der Zeit auszustempeln oder die Mittagspause zu verlängern und die verlorene Zeit am Ende dranzuhängen. Wer in Schichten arbeitet, kann versuchen, seinen Dienst mit weniger Streikwilligen zu tauschen. Unterstützt das Unternehmen oder der Chef den Aktionstag, kann gemeinsam überlegt werden, ob nicht die gesamte Abteilung für einige Stunden die Arbeit ruhen lässt. Möglich ist auch, einen Betriebsausflug zur Demo zu organisieren. In allen Fällen gilt: Die Absprachen müssen vorher klar getroffen werden - "zur Sicherheit auch schriftlich", wie ver.di betont.

Welche Haltung nehmen Unternehmen ein?