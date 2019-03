Nach Software-Störung Probleme bei Flugsicherung behoben

Dutzende Flüge fielen zuletzt täglich wegen Software-Problemen bei der Deutschen Flugsicherung aus. Nun funktioniert das System wieder - dank einer Vorgängerversion.

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) hat die Probleme in ihrer Lotsen-Software behoben. In der Nacht zum Donnerstag habe man eine bewährte Vorgängerversion installiert, teilte die bundeseigene GmbH mit. "Die aus Sicherheitsgründen verhängte Leistungsminderung des Luftraumes wurde aufgehoben."

Die Störungen beim elektronischen Kontrollstreifensystem waren Mittwoch vergangener Woche aufgetreten, woraufhin die DFS die Kapazität in dem betroffenen Gebiet um 25 Prozent absenkte. Zahlreiche Flugausfälle waren die Folge. Die Sicherheit des Flugverkehrs sei nicht gefährdet gewesen, hieß es.

Probleme vor allem in Frankfurt

Die Störung war laut DFS auf das Center Langen bei Frankfurt begrenzt. Dessen Bereich reicht grob vom Bodensee bis Kassel und von der niederländischen Grenze bis Thüringen. In dem Gebiet befinden sich die größeren Flughäfen Frankfurt, Stuttgart, Köln-Bonn und in Teilen der An- und Abflug Düsseldorf. Behinderungen gab es vor allem in Frankfurt, wo täglich mehrere Dutzend Flüge abgesagt wurden.

Die betroffene Software stellt nach früheren DFS-Angaben den Lotsen alle für den Flugverlauf wichtigen Daten jedes Fluges zur Verfügung - etwa Flugzeugtyp, Flugstrecke und die erwartete Überflugzeit.