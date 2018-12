Die Sicherheitsmaßnahmen an deutschen Flughäfen werden wieder zurückgefahren. Hinweise auf eine konkrete Terrorgefahr erwiesen sich als Irrtümer und Übertreibungen.

Von Michael Götschenberg und Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperten

Am Ende des Tages blieb von dem Terrorverdacht nicht viel übrig: Nach RBB-Informationen stellte sich heraus, dass es keine Verbindung zwischen den mutmaßlichen Ausspähungen am Flughafen Stuttgart und Paris Charles de Gaulle gab.

Verdächtiger falsch identifiziert

Der Grund: Bei der Identifizierung der verdächtigen Männer am Stuttgarter Flughafen war ein Fehler unterlaufen. Es handelte sich demnach nicht um einen polizeibekannten Salafisten aus Aachen. Den wollte ein Polizist aus Nordrhein-Westfalen auf dem Videomaterial erkannt haben, das aus Baden-Württemberg bundesweit an die Sicherheitsbehörden verschickt worden war. So sollte festgestellt werden, wer die Männer sind, die sich am 12. Dezember am Stuttgarter Flughafen verdächtig verhalten hatten. Sie waren verschwunden, bevor die Polizei ihre Identität feststellen konnte.

Brisant war der Vorfall vor allem in Zusammenhang mit einer Meldung aus Paris erschienen: Dort waren am Tag darauf ebenfalls verdächtige Personen am Flughafen Charles de Gaulle gesichtet worden, die Fotos vom Terminal gemacht hatten. Bevor man sie festsetzen konnte, waren sie mit einem Kastenwagen weggefahren, der auf einen Mann in Aachen zugelassen ist, den die Polizei der salafistischen Szene zuordnet. Bisher war man davon ausgegangen, dass einer der Männer in Stuttgart sein Sohn war - das aber hat sich als falsch herausgestellt.

Hinweis aus Marokko wohl übertrieben

Vor allem ein Warnhinweis aus Marokko, zu dem die beiden Ereignisse genau zu passen schienen, hatte die deutschen Sicherheitsbehörden alarmiert. Doch auch dieser Hinweis erwies sich, so konkret er war, bei genauerer Prüfung als nicht belastbar. Darin war von einem geplanten Anschlag auf einen Flughafen im deutsch-französischen Grenzgebiet die Rede.

Tatsächlich erwiesen sich die Bemerkungen in einem Chat zu dem angeblich bevorstehenden Anschlag, aus denen der Hinweis generiert worden war, als Prahlerei und damit als unglaubwürdig. Auch bei Wohnungsdurchsuchungen in Aachen und Baden-Württemberg war nichts gefunden worden, was auf einen Anschlagsplan hindeuten würde.

Ermittlungen ergeben keine konkreten Hinweise auf Anschlag

tagesschau 17:00 Uhr, 21.12.2018, Martin Schmidt, SWR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-486069~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

BKA gab früh Entwarnung

Das Bundeskriminalamt hatte den Fall bereits gestern Abend als wenig substanziell und kaum gefährlich bewertet. Über die Bewertung der Gefahr war es zwischen den Sicherheitsbehörden zu Auseinandersetzungen gekommen.

Der Vorfall zeigt jedoch insgesamt, dass die Behörden sehr wachsam sind und schnell reagiert haben, da die Gefahr eines Anschlags im Lichte der Erkenntnisse, die man zu haben glaubte, durchaus real erschien.

Die Bundespolizei hatte aufgrund dieser Erkenntnisse die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen Stuttgart deutlich und an anderen Flughäfen diskret erhöht. Diese Sicherheitsmaßnahmen werden nun wieder heruntergefahren.