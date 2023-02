Hackerangriff vermutet Webseiten deutscher Flughäfen gestört Stand: 16.02.2023 12:29 Uhr

Ein Hackerangriff könnte für den Ausfall von Internetseiten mehrerer deutscher Flughäfen verantwortlich sein. Die Fehlersucher läuft noch. Auswirkungen auf den Luftverkehr sind bisher nicht bekannt.

Die Internetauftritte verschiedener deutscher Flughäfen sind gestört. "Wir sind noch auf der Fehlersuche", sagte eine Sprecherin des Dortmunder Flughafens. Es sei aber unwahrscheinlich, dass der Ausfall auf einer regulären Überlastung beruhe. "Es liegt der Verdacht nahe, dass es ein Hackerangriff sein könnte."

Auch die Internetseiten etwa von den Airports Düsseldorf, Hannover, Nürnberg und Erfurt-Weimar waren vorübergehend betroffen. "Wir vermuten eine DDoS-Attacke, die dahinter steckt", sagte ein Sprecher des Nürnberger Flughafens. Von etwa 08.10 Uhr bis gegen 11.40 Uhr sei die Website ausgefallen.

Auswirkungen auf den Luftverkehr insgesamt waren zunächst nicht bekannt.

Ähnlicher Vorfall bereits im Januar

Bei sogenannten DDoS-Angriffen bekommt eine Website binnen kurzer Zeit so viele Anfragen, dass sie wegen Überlastung zusammenbricht. Bereits Ende Januar hatte es einen solchen Vorfall bei deutschen Flughäfen , unter anderem in Hamburg, gegeben.

Bei der Lufthansa hatte es am Mittwoch einen Ausfall ihrer IT-Systeme gegeben - allerdings nicht durch einen Hacker-Angriff. Eine IT-Störung aufgrund eines bei Bauarbeiten der Bahn durchtrennten Glasfaserkabels in Frankfurt hatte vorübergehend den Flugbetrieb der Lufthansa an ihrem wichtigsten Drehkreuz lahmgelegt.