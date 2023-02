Flüchtlingsgipfel Faeser will "gemeinsame Kraftanstrengung" Stand: 16.02.2023 09:08 Uhr

Vor dem Flüchtlingsgipfel hat Innenministerin Faeser im ARD-Morgenmagazin für Zusammenarbeit geworben. Der Bund wolle mit Grundstücken zur Unterbringung helfen. Der Städte- und Gemeindebund fordert "ein echtes Maßnahmenpaket" und mehr Geld.

Beim Flüchtlingsgipfel wollen Bund, Länder und Kommunen heute über die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen reden. Es gelte jetzt, diese "humanitäre Kraftanstrengung gemeinsam zu bewältigen", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser im ARD-Morgenmagazin.

Vor Erwartungen von Ländern und Kommunen an zusätzliche finanzielle Unterstützung durch den Bund warnte sie: "Allein im Jahr 2022 hat der Bund die Länder und Kommunen finanziell mit 3,5 Milliarden Euro unterstützt", sagte Faeser. Für dieses Jahr seien noch einmal 2,75 Milliarden Euro vereinbart. Über weitere finanzielle Hilfe rede Bundeskanzler Olaf Scholz rund um Ostern wieder mit den Chefinnen und Chefs der Länder.

Im ARD-Morgenmagazin sagte sie, beim Gipfel solle aber konkret über Grundstücke, freistehende Wohnungen und Erleichterungen beim Thema Bauen gesprochen werden. "Grundstücke würden helfen, wo man Container drauf setzen kann", sagte sie. Freistehenden Wohnraum zu reaktivieren und Erleichterungen im Bauleitverfahren seien ebenfalls hilfreich. All das könne das Bauministerium anbieten. Auch die Mängel bei der Integration an Kitas und Schulen sollen besprochen werden.

In den Kommunen und in den Ländern gebe es eine unterschiedliche Verteilung, sagte Faeser. "Einige können nicht mehr, andere Kommunen haben offensichtlich noch Plätze frei." Deswegen sei sie froh, dass beide bei dem Gipfel dabei sind, "um uns einen Überblick zu geben".

Faeser hat zu dem Treffen auch die Innenministerinnen und Innenminister der Länder, kommunale Spitzenverbände sowie die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, und Vertreter des Bundesbau- und -finanzministeriums eingeladen.

Kommunen: Brauchen mehr Liegenschaften, mehr Geld

Der Chef des Städte- und Gemeindebunds Gerd Landsberg kritisierte im ARD-Morgenmagazin ein "gewisses Zuständigkeitsbingo" und forderte eine Neuausrichtung der Migrationspolitik mit einem "echten Maßnahmepaket". Es sei die Frage, was "wir machen, wenn noch 200.000 bis 300.000 Vertriebene aus der Ukraine und gleichzeitig Asylbewerber aus Syrien und aus Afghanistan kommen", so Landsberg.

Der Bund müsse viel mehr Liegenschaften bereitstellen, und zwar "in einem Zustand, dass man da Leute unterbringen kann", so Landsberg. Das Geld, das der Bund zur Verfügung stelle, reiche nicht. Gleichzeitig müssten die Länder mehr Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu schaffen und außerdem das Geld an die Kommunen weitergeben. Teilweise würden 50, teilweise 60 Prozent weitergereicht. "Wir erwarten ein gemeinsames Handeln von Bund und Ländern zugunsten der Kommunen."