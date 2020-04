Die Bundesregierung will in der kommenden Woche 50 minderjährige Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufnehmen. Sie sollen in Quarantäne kommen und anschließend im Land verteilt werden.

Deutschland will in der kommenden Woche 50 unbegleitete Minderjährige aus Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnehmen. Das teilte das Innenministerium mit. Demnach solle das Bundeskabinett die Aufnahme am morgigen Mittwoch beschließen. Darauf habe sich Innenminister Horst Seehofer mit Vertretern der Fraktionen von Union und SPD im Bundestag verständigt.

Weiter heißt es in der Mitteilung: "Der Transfer soll nach Möglichkeit schon in der kommenden Woche beginnen." Nach Ankunft sollen die Kinder und Jugendlichen zunächst zentral in eine zweiwöchige Quarantäne kommen, bevor eine Verteilung in verschiedene Bundesländer erfolgt. Die Aufnahme sei Teil einer europäischen Lösung und werde von der EU-Kommission koordiniert.

Im März hatte der Koalitionsausschuss von Union und SPD beschlossen, Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland zu holen und zu betreuen. Es handelt sich dabei um Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind. Dieser Beschluss solle nun umgesetzt werden, so das Innenministerium.

Aufforderung aus Luxemburg

Zuvor hatte Luxemburg erklärt, in der kommenden Woche zwölf unbegleitete Minderjährige aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen zu wollen. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn teilte mit, er habe er sich darauf in einem Telefonat mit seinem griechischen Kollegen verständigt.

Asselborn forderte Deutschland und Frankreich auf, ebenfalls aktiv zu werden. Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte er: "Wenn wir das als kleines Land schaffen, dann sollte es in Deutschland und Frankreich auch gelingen, unbegleitete Minderjährige aufzunehmen. Wir reden von etwa zehn Kindern und Jugendlichen pro halbe Million Einwohner. Das sind nun wirklich Zahlen, die verkraftbar sind."

Aufnahme durch mehrere EU-Staaten

Anfang März hatten sich mehrere EU-Staaten grundsätzlich zur Aufnahme minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge und anderer Migranten aus Griechenland bereit erklärt. Neben Deutschland und Luxemburg gehören Frankreich, Irland, Portugal, Finnland, Kroatien und Litauen dazu.

Wegen der Corona-Krise sollen einige Länder jedoch erklärt haben, die Aufnahme möglicherweise erst zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen. Die Flüchtlingslager auf den griechischen Ägäis-Inseln sind überfüllt. Ein Ausbruch von Covid-19-Erkrankungen könnte dort angesichts katastrophaler hygienischer Zustände verheerende Folgen haben, so die Befürchtung.

Angesichts der Pandemie hatten Menschenrechtsorganisationen zu einer Räumung der griechischen Flüchtlingslager aufgerufen. Besonders katastrophal sind die Bedingungen in den überfüllten Flüchtlingscamps auf den Ägäis-Inseln.

Zehntausende Menschen harren dort mehrheitlich in Zelten und provisorischen Unterkünften unter Plastikplanen aus.