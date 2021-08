Machtwechsel in Afghanistan Bundesregierung erwartet mehr Flüchtlinge

Nach dem Machtwechsel in Afghanistan rechnet Bundeskanzlerin Merkel mit steigenden Flüchtlingszahlen. CDU-Spitzenpolitiker fordern, die Nachbarländer Afghanistans bei der Aufnahme der Migranten zu unterstützen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan eine wachsende Zahl von Flüchtlingen. "Viele Menschen werden versuchen, das Land zu verlassen", sagte Merkel laut der Nachrichtenagentur AFP in der Sitzung der CDU-Parteigremien in Berlin. Die Bundesregierung werde eng mit den Nachbarländern Afghanistans zusammenarbeiten: "Wir sollten alles tun, um den Ländern dabei zu helfen, die Geflüchteten zu unterstützen", wird Merkel zitiert. "Das Thema wird uns noch sehr lange beschäftigen."

Menschen werden "sich in Bewegung setzen"

Die Kanzlerin zeigte sich demnach erschüttert über die Lage in Afghanistan. "Für die vielen, die an Fortschritt und Freiheit gebaut haben - vor allem die Frauen - , sind das bittere Ereignisse", wurde Merkel gegenüber AFP zitiert.

Auch das Bundesinnenministerium stellt sich auf eine steigende Zahl von Flüchtlingen aus Afghanistan ein. "Wir müssen sicherlich davon ausgehen, dass die Menschen vor Ort sich in Bewegung setzen werden und dass die Lage vor Ort zu Migrationsbewegungen führen wird", sagte eine Ministeriumssprecherin. Details zur erwarteten Zahl der Flüchtlingen nannte sie nicht.

Laschet: Nachbarländer unterstützen

Gleichzeitig warnten Unionspolitiker vor den Folgen einer hohen Zahl an Flüchtlingen aus dem asiatischen Land. So sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak der Sendergruppe RTL und n-tv: "Wir werden die Frage Afghanistan nicht durch Migration nach Deutschland lösen können." Mit Blick auf den Zuzug zahlreicher Flüchtlinge aus Syrien vor sechs Jahren sagte Ziemiak: "Für uns ist auch klar, 2015 darf sich nicht wiederholen."

CDU-Chef Armin Laschet forderte, die Flüchtlinge in der Region um Afghanistan zu betreuen. Die EU müsse sich "dafür einsetzen, dass die Hilfe dort Priorität hat", schrieb Laschet auf Twitter. "Die meisten Menschen werden in die Nachbarländer fliehen." Die internationale Gemeinschaft müsse deshalb "die Nachbarländer unterstützen und dazu beitragen, die humanitäre Katastrophe zu lindern".

Mittelmeer-Anrainer appellieren an EU

Auch fünf südliche EU-Staaten warnen vor einem starken Anstieg der Flüchtlingszahlen. Die EU müsse daher dringend über "mögliche Auswirkungen auf die Migration in den Erstaufnahmeländern und in der Europäischen Union" beraten. Dies fordern Griechenland, Italien, Spanien, Malta und Zypern, die in den vergangenen Jahren die meisten Migranten - auch aus Afghanistan - aufgenommen hatten. Die Umverteilung in der EU sorgte seither immer wieder für Streit.

Griechische Medien berichteten, die Regierung in Athen habe bereits erste Maßnahmen angesichts eines möglichen Zustromes von Migranten aus Afghanistan getroffen. Hochrangige Militärs wollten den Bau von Zäunen an seichten Stellen der griechisch-türkischen Grenzflusses Evros prüfen lassen, berichtete der Nachrichtensender Real FM.

EU-Außenminister beraten

Angesichts der jüngsten Entwicklungen kommen die Außenminister der EU-Länder am Dienstagnachmittag zu einer außerordentlichen Videokonferenz zusammen. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell an. Die Ministerinnen und Ministerinnen sollen demnach eine erste Bewertung der Lage vornehmen. "Afghanistan steht an einem Scheideweg", schrieb Borrell zudem. Die Sicherheit und das Wohlergehen der Afghaninnen und Afghanen sowie die internationale Sicherheit stünden auf dem Spiel.