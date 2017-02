Ein bisschen Einigung: Die Ministerpräsident und Kanzlerin Merkel haben verabredet, abgelehnte Asylbewerber in Zukunft konsequenter abzuschieben. Doch während CDU-Mann Altmaier den Kompromiss lobt, stichelt ein SPD-Länderchef dagegen.

Trotz der Grundsatzeinigung auf schnellere Abschiebungen bleibt das Thema unter Union und SPD umstritten. So meinte Bremens Bürgermeister Carsten Sieling, was Rückführungen nach Afghanistan angehe, bleibe er bei seiner Einschätzung, dass das Land "nicht sicher" sei. Und: "Ich halte auch die Geschichte, es gäbe dort einzelne (sichere) Zonen, für nicht tragfähig", sagt der SPD-Politiker. Dem widersprach Kanzleramtschef und CDU-Mann Peter Altmaier im ARD-Morgenmagazin: Auch in Afghanistan gebe es sichere Regionen.

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich gestern auf einen Plan geeinigt, abgelehnte Asylbewerber schneller und konsequenter abzuschieben. Es solle zeitnah ein Gesetzentwurf zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht erarbeitet werden, sagte Merkel.

Kanzleramtsminister Peter Altmaier sieht "große Gemeinsamkeiten". Carsten Sieling meint, man sei "ein bisschen zusammengekommen".

Während Sieling die Ergebnisse des Treffens herunterspielte (Man sei "ein bisschen zusammengekommen), zeigte sich Altmaier zufrieden: Man setze verstärkt auf die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen, die in ihren Heimatländern nicht verfolgt würden und auch nicht aus Bürgerkriegsgebieten käen, sagte Altmaier. Dabei handele es sich um rund 40 Prozent der Ankommenden. "Aber wir sagen auch, wer die Behörden täuscht, wer nicht mitwirkt, wer verschleiert, wer eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist, der muss notfalls auch abgeschoben werden." Das gelte auch für Afghanistan..

Merkel hatte die Pläne zuvor ausdrücklich mit dem Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz und die anhaltende Terrorgefahr in Deutschland begründet. Auch sollen Menschen, die ausreisepflichtig sind, in bestimmten Fällen schärfer beobachtet und ihr Aufenthalt regional begrenzt werden, so Merkel.

Schneller abschieben: Der Fall des Ahmad Pouya

tagesthemen 23:15 Uhr, 09.02.2017, Marie-Kritin Boese / Marie von Mallinckrodt, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-258607~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Über dieses Thema berichteten am 10. Februar 2017 das ARD-Morgenmagazin um 07:13 Uhr und Deutschlandfunk um 07:15 Uhr.