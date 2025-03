Branchenverband DSSV So viele Fitnessstudio-Mitglieder wie noch nie Stand: 26.03.2025 12:15 Uhr

In der Corona-Pandemie brachen die Zahlen ein - nun hat sich die Fitness-Branche offenbar erholt: Wie der Verband DSSV mitteilt, waren 2024 so viele Menschen Mitglied in einem Fitnessstudio wie noch nie.

In Deutschland waren nach Angaben der Branche im vergangenen Jahr so viele Menschen wie noch nie Mitglied in einem Fitnessstudio. 2024 hatten die Studios 11,71 Millionen Mitglieder - ein Anstieg um 3,6 Prozent seit 2023, wie der Branchenverband DSSV mitteilte.

Damit wurde der bisherige Höchstwert von 11,66 Millionen im Jahr 2019 übertroffen. Mit der Corona-Pandemie waren die Mitgliederzahlen eingebrochen, nun hat die Branche das Tief offenbar überwunden.

Verband: Stärkeres Gesundheitsbewusstsein

Als einen Grund für die höhere Nachfrage nannte der Verband ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein. 41,1 Prozent der Anlagen positionierten sich demnach im Bereich Gesundheit. Leichte Zuwächse gebe es in den Bereichen Training (32,6 Prozent) und Lifestyle (21,2 Prozent).

Neue Unsicherheit für die Branche könnte sich jedoch aus der wirtschaftlichen Lage ergeben. In einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY vom Herbst 2024 hatten viele Befragte angegeben, sich bei der Mitgliedschaft im Fitnessstudio einschränken zu wollen, um Geld zu sparen.

Auch finanziell Höchstwert verzeichnet

Im vergangenen Jahr konnte die Branche laut DSSV aber auch finanziell einen Rekord verzeichnen. Der Nettoumsatz der 9.127 kommerziell betriebenen Studios in Deutschland kletterte 2024 den Angaben zufolge um sieben Prozent auf 5,82 Milliarden Euro.

Der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag stieg demnach auf 46,95 Euro pro Monat, wobei dieser in Special-Interest- und Einzelanlagen höher liege als in Fitnessketten. In der Branche sind laut Angaben des Verbands 157.700 Menschen beschäftigt.