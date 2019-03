Baden-Württemberg und NRW Mehrere Terrorverdächtige festgenommen

Bei einem Polizei-Großeinsatz sind mehrere Terrorverdächtige festgenommen worden. Ermittler prüfen mögliche Verbindungen zum IS. Die Verdächtigen sollen eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet haben.

Die Polizei hat mehrere mutmaßlich islamistische Terrorverdächtige festgenommen. Offenbar handelt es sich um eine Gruppe von etwa zehn Personen. Ermittelt werde wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Vermutungen, dass "Waffen und Sprengstoff angesammelt" worden seien, hätten zu den Durchsuchungen geführt, sagte der Sprecher weiter.

Keine Hinweise auf konkrete Ziele

Bislang gebe es jedoch keine Hinweise auf konkrete Ziele oder eine konkrete Tat, betonte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Die Polizei prüft demnach mögliche Verbindungen zur Terrormiliz "Islamischer Staat". "Wir vermuten, dass es eine Splittergruppe des IS oder Sympathisanten sind", sagte er weiter.

Es habe Durchsuchungen in Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Mönchengladbach, Duisburg sowie im baden-württembergischen Ulm gegeben. Die Maßnahmen hätten am Freitagmorgen begonnen und bis Samstagmorgen gedauert. "Man muss gucken, ob das gefunden wurde, was gesucht wurde", so der Sprecher.

Nach SWR-Informationen haben die Durchsuchungen der Wohnungen keine Anhaltspunkte für eine akute Anschlagsplanung ergeben.

Weitere Infos angekündigt

Die Verdächtigen sind laut WDR inzwischen wieder auf freiem Fuß. Das habe die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mitgeteilt. Im Laufe des Tages soll es weitere Informationen geben.

Holger Schmidt, SWR

Mit Informationen von Holger Schmidt, SWR