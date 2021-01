Corona-Pandemie Kein "Feiertagspeak" auf Intensivstationen

Die Sorge vor Weihnachten und Silvester war groß: Könnten die Feiertage zu deutlich mehr Corona-Patienten auf den Intensivstationen führen? Mittlerweile ist klar: Die Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet.

Vor Weihnachten und dem Jahreswechsel waren die Befürchtungen groß: Würden Familientreffen und Feiern die Zahl der Corona-Fälle und mit ihnen auch die Auslastung der Intensivstationen in die Höhe schnellen lassen? Während Bund und Länder im November noch Lockerungen der Corona-Maßnahmen für die Festtage in Aussicht gestellt hatten, wurden diese Versprechen im Dezember nach und nach revidiert - zu unkontrollierbar schien das Infektionsgeschehen.

Mittlerweile ist klar: Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Ein starker Anstieg von Covid-19-Erkrankungen nach Weihnachten und Silvester ist - möglicherweise dank der Kontaktbeschränkungen - ausgeblieben. "Wir können keinen Weihnachts- oder Silvesterpeak erkennen", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx. Den Bürgerinnen und Bürgern danke er für "große Disziplin".

"Wahrscheinlich das ruhigste Silvester seit Jahrzehnten"

Auch der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, lobte das Verhalten der Bevölkerung rund um Weihnachten und Neujahr. Die überwiegende Mehrheit habe sich verantwortungsvoll verhalten und die Maßnahmen beherzigt. Die Menschen seien nicht so viel gereist wie sonst, sagte Wieler auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Das zeige sich nun an den sinkenden Zahlen bei Corona-Neuinfektionen und -Intensivfällen. Spahn ergänzte: "Es war wahrscheinlich das ruhigste Silvester, das Deutschland seit Jahrzehnten gesehen hat."

Im Moment seien rund 4800 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, sagte Marx. In der Spitze seien es Anfang Januar fast 5800 gewesen. "Das war aus meiner Sicht die kritischste Situation, seit es intensivmedizinische Behandlung in Deutschland gibt." Mittlerweile spüre die Intensivmedizin erste positive Wirkungen des Lockdown, so Marx. Man sei aber noch weit entfernt von einer Situation, die man als Entspannung bezeichnen könne.