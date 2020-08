Die in die Kritik geratene FDP-Generalsekretärin Teuteberg gibt offenbar ihr Amt auf. Volker Wissing, derzeit noch Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz, soll ihr Nachfolger werden. Parteichef Lindner will sich in Kürze dazu äußern.

Von Uwe Lueb, ARD-Hauptstadtstudio

Volker Wissing aus Rheinland-Pfalz soll neuer Generalsekretär der FDP werden. Das wurde dem ARD-Hauptstadtstudio aus der Partei bestätigt. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur dpa darüber berichtet.

Die amtierende Generalsekretärin Linda Teuteberg will zum Parteitag im September zurücktreten. Sie stand zuletzt wegen schlechter Umfragewerte der FDP und Wahlschlappen in den Ländern in der Kritik. Sie war erst im April vergangenen Jahres in das Amt gewählt worden.

Linda Teuteberg ist seit April 2019 im Amt.

Rolle in Rheinland-Pfalz noch offen

Wissing war von 2004 bis 2013 für die FDP im Bundestag und hat sich dort als Finanzpolitiker einen Namen gemacht. Seit 2016 ist er Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Ob und wann er diese Ämter aufgibt, ist noch unklar.

In Rheinland-Pfalz wird kommendes Frühjahr ein neuer Landtag gewählt. Auch die Funktion des FDP-Schatzmeister wird neu besetzt. Im Gespräch ist, dass der frühere SPD-Politiker Harald Christ dem ausscheidenden Hermann Otto Solms nachfolgt.