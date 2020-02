Nach dem Wahlfiasko in Thüringen versucht die FDP nun, sich zu berappeln. Die Partei hofft auf größtmögliche Schadensbegrenzung. Heute stellt Parteichef Lindner im Vorstand die Vertrauensfrage.

Nach dem Wahl-Eklat in Thüringen versucht die FDP nun, die Scherben zusammenzukehren. Heute trifft sich in der Berlin der Bundesvorstand. Dort will Parteichef Lindner die Vertrauensfrage stellen. Denn seit der Wahl von Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten steht auch Lindner parteiintern unter massivem Druck. Führende FDP-Politiker haben sich allerdings vor Lindner gestellt.

"Er hat mein Vertrauen", sagte der Vizefraktionschef der FDP im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff im ARD-Morgenmagazin. Die FDP-Vizevorsitzende Katja Suding sagte im Bayerischen Rundfunk, sie gehe davon aus, "dass der Bundesvorstand Christian Lindner heute das Vertrauen aussprechen wird".

Erreicht, was die Kritiker verlangten

Lambsdorff und Suding hoben hervor, dass Lindner Kemmerich zum Verzicht auf das Amt des Ministerpräsidenten habe bewegen können. "Er hat ja das erreicht, was auch die Kritiker der Thüringer Ereignisse verlangt haben", sagte Suding.

Lamdsdorff sagte, die Vorgänge in Thüringen, bei denen Kemmerich am Mittwoch auch mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden war, hätten innerhalb der FDP "überrascht und auch ein bisschen entgeistert". Er sei deshalb "sehr froh", dass es Lindner gelungen sei, Kemmerich zum Rücktritt zu bewegen. "Ich glaube, der Schaden wird dann repariert, und ich hoffe, er bleibt nicht zu lange."

Fehler des Landesverbandes

Zugleich betonte er, dass die Landesverbände "autonom" seien. Eine Partei sei "nicht wie ein Unternehmen, wo oben ein Chef ist, der den Abteilungsleitern sagt, das hat zu passieren, und wenn es nicht passiert, werden sie rausgeschmissen", sagte Lambsdorff. Das, was in Thüringen passiert sei, sei eine "eigene Entscheidung des thüringischen Landesverbands" gewesen. "Das war ein Fehler, der Fehler wird jetzt zurückgedreht."