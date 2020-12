FAQ zum Rundfunkbeitrag Worüber in Karlsruhe gestritten wird

Der Rundfunkbeitrag wird Anfang 2021 nicht erhöht. Ist die Entscheidung des Verfassungsgerichts eine Vorentscheidung im Hauptsacheverfahren? Wie geht es weiter?

Von Frank Bräutigam und Claudia Kornmeier, ARD-Rechtsredaktion

Bei der Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es verschiedene Baustellen: den Programmauftrag und die Finanzierung. Zu beiden Themen gibt es Urteile des Bundesverfassungsgerichts aus den vergangenen Jahrzehnten, die Grundlage für den aktuellen Fall sind.

Den Auftrag haben die Bundesländer im Medienstaatsvertrag festgelegt. Die jüngste Fassung trat erst in diesem Jahr - nach Ratifizierung in allen Bundesländern inklusive Sachsen-Anhalt - in Kraft. Danach haben die Sender einen "umfassenden Überblick" über das Geschehen "in allen wesentlichen Lebensbereichen" zu geben. Ihre Angebote haben der "Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung" zu dienen. Im Medienstaatsvertrag ist auch geregelt, welche Programme es geben soll.

Bei der geplatzten Abstimmung im Landtag von Sachsen-Anhalt und den eingereichten Verfassungsbeschwerden geht es um die Finanzierung von ARD, ZDF und Deutschlandradio, also um die zweite Baustelle. In früheren Urteilen hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk "bedarfsgerecht" finanziert werden muss.