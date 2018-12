Bei Katholiken und Protestanten wird in Deutschland Kirchensteuer erhoben - bei Muslimen gibt es bisher nichts vergleichbares. Warum wird zwischen den Glaubensgemeinschaften so ein Unterschied gemacht?

Es gibt aber auch Religionsgemeinschaften, die keine Steuern erheben: So sind beispielsweise die rund 800 Gemeinden der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) Körperschaften des öffentlichen Rechts, ziehen aber keine Steuern von ihren Mitgliedern ein.

Sowohl die evangelische und als auch die katholische Kirche in Deutschland erheben Steuern. Auch die jüdischen Gemeinden verlangen eine Steuer von ihren Mitgliedern. Die Kirchensteuer wird auf Einkommen und Kapitalerträge erhoben und automatisch vom Finanzamt abgeführt. Der Staat erhält für diese Dienstleistung zwischen zwei und vier Prozent des Aufkommens.

Solange der Staat nicht weiß, wer genau hinter der Religionsgemeinschaft steht, erfüllt sie nicht die Voraussetzung für eine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Diese Anerkennung allerdings ist Voraussetzung für die Berechtigung, eine eigene Steuer zu erheben. So definiert es das Grundgesetz.

Moscheen in Deutschland sind auf Spenden angewiesen. Teilweise greifen sie auf Imame aus dem Ausland zurück. So holt etwa der Verein der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) Imame aus der Türkei, die auch von dem türkischen Staat bezahlt werden. Diesen Einfluss aus dem Ausland würde die Politik gern beenden. Die Ditib verfügt über etwa 950 der insgesamt 2600 Moscheen in Deutschland.