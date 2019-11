Lehnen Hartz-IV-Empfänger ein Jobangebot ab, drohen ihnen Leistungskürzungen. Das Bundesverfassungsgericht urteilt über die Rechtmäßigkeit dieser Sanktionen. Fragen und Antworten zu Hartz IV.

Von Kolja Schwartz, ARD-Rechtsredaktion

Das BVerfG überprüft ausschließlich die Sanktionen für über 25-jährige Erwerbslose. Und es geht nur um die Pflichtverletzungen, die zu den 30-, 60- und 100-Prozent-Kürzungen führen - also nicht um die Meldeversäumnisse. Sollten die Richter in ihrem Urteil aber Grenzen oder andere Grundsätze aufstellen, könnten die natürlich auch für die anderen Sanktionen gelten.

2010 hatte das Bundesverfassungsgericht erstmals vom "Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums" gesprochen. Das ergibt sich aus der Menschenwürde des Artikel 1 und dem Sozialstaatsprinzip aus Art 20 Abs. 1 des Grundgesetzes. Jedem Einzelnen müsse auch ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben ermöglicht werden. Das Gericht legte aber keine konkrete Höhe des Satzes für Hartz IV fest. Dafür ist der Gesetzgeber zuständig. Der hat einen gewissen Spielraum, muss den Bedarf aber in einem transparenten und sachgerechten Verfahren ermitteln. 2014 hat Karlsruhe den damals geltenden Hartz- IV-Regelsatz als "noch" verfassungsgemäß abgesegnet. Über die Sanktionen wurde bisher noch nicht entschieden.

Die Karlsruher Richterinnen und Richter befassten sich während der Verhandlung im Januar 2019 sehr intensiv damit, ob die Sanktionen überhaupt ihren Zweck erfüllen, also dazu führen, dass mehr Menschen mitwirken und dadurch in Arbeit zurückfinden. Oder ob sie zum Teil zu hart sind und Menschen komplett aus der Gesellschaft und vielleicht in die Obdachlosigkeit drängen. Was darf der Staat von denen fordern, denen er hilft? Darf er sie bestrafen und das Geld kürzen, auch wenn dadurch vom Existenzminimum noch was abgezogen wird? Das waren die zentralen Fragen im Gerichtssaal.