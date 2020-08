Corona-Demo in Berlin Welche Bedingungen gelten für ein Verbot?

Berlin hat die für Samstag geplante "Querdenken"-Demo gegen die Corona-Auflagen untersagt. Doch auf welchen Grundlagen können Behörden in das Recht auf Versammlungsfreiheit eingreifen - wo liegen Hürden?

Alles einklappen

Von Christoph Kehlbach, SWR, ARD-Rechtsredaktion

Inwiefern ist das Verbot umstritten?

Die Entscheidung, die geplante Demonstration sowie eine "Dauermahnwache" zu untersagen, greift in die Versammlungsfreiheit der Veranstalter und der potentiellen Teilnehmer ein. Die Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht von besonders hohem Gewicht. Für eine freiheitlich demokratische Staatsordnung sei sie sogar "konstituierend", sagt das Bundesverfassungsgericht. Eingriffe in die Versammlungsfreiheit sind zwar rechtlich möglich, aber nur unter sehr hohen Voraussetzungen. Die entscheidende Frage ist, ob diese Voraussetzungen im konkreten Fall erfüllt sind. Ein Eingriff kann immer nur auf einer gesetzlichen Grundlage erfolgen und er muss verhältnismäßig sein. Das bedeutet, ein Verbot ist nur rechtmäßig, wenn andernfalls ein mindestens gleichwertiges Rechtsgut gefährdet wäre. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat bei früheren Entscheidungen gesagt, dass ein pauschales Verbot von Versammlungen auch "in Zeiten von Corona" nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Die Behörden müssten immer prüfen, ob nicht beides unter Einklang gebracht werden könne: Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit der Demonstrierenden und etwa das Grundrecht Dritter auf körperliche Unversehrtheit. Kritik an Protesten in Berlin Lambrecht gegen Verbot von Corona-Demos Bundesjustizministerin Lambrecht hat sich nach den Corona-Demos gegen ein Verbot solcher Veranstaltungen ausgesprochen. | 04.08.2020 Das könne im Einzelfall beispielsweise durch Auflagen erreicht werden. So sei es im Vergleich zu einem Verbot ein milderes Mittel, die Teilnehmerzahl zu begrenzen, das Tragen von Mund- und Nasenschutz-Masken oder die Verpflichtung zum Abstandhalten anzuordnen. Nicht ausreichend für ein Verbot ist jedenfalls, dass auf der Versammlung grenzwertige Meinungen geäußert werden. Denn auch solche Meinungen müsse ein freiheitlich demokratischer Staat aushalten.

Wie begründet die Versammlungsbehörde ihre Entscheidung?

Ist mit dem Verbot nun das letzte Wort gesprochen?

Nicht unbedingt, denn die Justiz kann das Verbot noch überprüfen und auch kippen. In Deutschland ist natürlich auch die Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden. Bürger, die von einschränkenden Entscheidungen der Behörden betroffen sind, können diese von den Verwaltungsgerichten überprüfen lassen. Weil die Veranstaltung unmittelbar bevorsteht, ist für ein "reguläres" Gerichtsverfahren aber keine Zeit mehr. Darum wird es konkret wohl um den sogenannten Eilrechtsschutz gehen. Dabei nehmen die Gerichte zunächst kurzfristig eine Folgenabwägung vor. Sie überlegen also theoretisch: Was wäre, wenn die Veranstaltung verboten bleibt, sich genau das aber später als rechtswidrig herausstellt. Die "Gegenprobe" dazu lautet dann: Welche Folgen würden drohen, wenn wir das Verbot aufheben, im Hauptverfahren aber feststellen, dass ein Verbot rechtens gewesen wäre. Nach Verbot Heftige Diskussion über Corona-Demo Kritiker werfen Berlins Innensenator Geisel vor, es gehe bei dem Verbot nicht nur um Infektionsschutz. | 27.08.2020 Zuständig ist zunächst das Verwaltungsgericht Berlin. Dieses hat der ARD-Rechtsredaktion auch bestätigt, dass dort schon ein entsprechender Eilantrag eingegangen ist. Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts kann die unterlegene Partei dann beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg vorgehen. Als letztes Mittel bliebe noch eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht. Gut möglich ist, dass solche Entscheidungen auch noch am Tag der geplanten Veranstaltung, hier also am Samstag, ergehen.

Welche Rolle spielt die Äußerung des Berliner Innensenators?