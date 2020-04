Coronavirus Was passiert mit meinen Tickets?

Festivals sind abgesagt, Theater und Konzerthallen dicht: Zur Eindämmung des Virus sind Großveranstaltungen bis Ende August verboten. Viele Tickets wurden aber schon verkauft. Bekommen Kunden jetzt ihr Geld zurück?

Von Anna Klär, ARD-Rechtsredaktion

Das Gesetz ist allerdings noch nicht in Kraft getreten. Es muss noch von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden. Der Gutschein soll den gesamten Eintrittspreis samt Vorverkaufsgebühren umfassen. Er soll nicht auf eine konkrete Nachholveranstaltung begrenzt sein. Der Käufer soll also frei entscheiden können, wofür er den Gutschein einlöst, zum Beispiel für ein anderes Event des Veranstalters.

Machen meine "persönlichen Lebensumstände" die Annahme eines Gutscheins "unzumutbar", muss der Veranstalter mir mein Geld zurückzahlen. Was allerdings zu solchen persönlichen Lebensumständen zählt und was zumutbar ist, das lässt sich pauschal nicht sagen. Hier wird es auf den Einzelfall ankommen.

Der Bundestag will sich in den kommenden beiden Wochen mit dem Gesetzentwurf befassen. Danach muss auch der Bundesrat über die Regelung entscheiden, was voraussichtlich am 15. Mai geschehen wird. Während des Gesetzgebungsverfahrens sind noch Änderungen möglich. Bis zur offiziellen Verkündung des Gesetzes heißt es also: abwarten.