Die Zahl der zum Familiennachzug ausgestellten Visa ist deutlich gesunken. Daten des Auswärtigen Amts belegen: Nur ein geringer Teil der Menschen, die Angehörige auf diesem Weg nach Deutschland holen, sind Flüchtlinge.

In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Zahl der Angehörigen, die per Familiennachzug nach Deutschland kommen, mehr als halbiert, wie Zahlen des Auswärtigen Amts zeigen.

Erhielten im ersten Quartal 2017 noch 17.322 Menschen aus den sechs Hauptherkunftsländern von Flüchtlingen ein solches Visum zum Nachzug, waren es im ersten Quartal dieses Jahres nur noch 7402 Personen - obwohl mit Somalia noch ein siebtes Land in die Berechnung einfloss.

Syrer die größte Gruppe der Nachgezogenen

Mit mehr als 5000 Menschen kam die Mehrheit der Nachgezogenen aus Syrien. Mit großem Abstand folgen Menschen aus dem Irak, dem Iran, Afghanistan, Eritrea, Somalia und dem Jemen.

Allerdings handelt es sich dabei nicht nur um Angehörige anerkannter Asylbewerber, wie das Auswärtige Amt hervorhob: Auch ausländische Ehepartner deutscher Staatsbürger könnten darunter sein.

Nur ein Viertel aller Visa an Flüchtlingsangehörige

Bemessen an der Gesamtzahl der ausgestellten Familiennachzugs-Visa machen Ehepartner, Kinder oder Eltern minderjähriger Flüchtlinge sogar nur einen geringen Anteil aus: Weltweit wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres 26.774 Visa zum Familiennachzug erteilt - davon 6966 an Angehörige anerkannter Asylbewerber. Das geht aus einer Antwort des Auswärtigen Amtes an die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke hervor.

Jelpke schlussfolgerte daraus: "Der Familiennachzug zu anerkannten Flüchtlingen ist deutlich geringer, als uns die Bundesregierung immer weismachen wollte." Umso schlimmer sei es, "dass auf der Grundlage dieser falschen Prognosen erhebliche Gesetzesverschärfungen vorgenommen und tief in das Menschenrecht auf Familiennachzug eingegriffen wurde."

Menschen, die in Deutschland statt Asyls lediglich subsidiärer Schutz zuerkannt wurde, können seit einigen Jahren keinen Familiennachzug mehr beantragen.