Etwa zwei Millionen Kinder in Deutschland leben in Familien, die als einkommensschwach gelten, so das Familienministerium. Ihnen soll geholfen werden. Das Kabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf gebilligt.

Die Bundesregierung hat mehr staatliche Leistungen für Kinder von Geringverdienern auf den Weg gebracht. Das sieht der Entwurf des sogenannten "Starke-Familien-Gesetzes" von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey vor, den das Bundeskabinett beschlossen hat. Vorgesehen ist unter anderem ein höherer Kinderzuschlag.

Außerdem ist geplant, mehr Geld für Schulsachen, Mittagessen und Schülerbeförderung bereitzustellen. Eigenanteile beim Schulessen und der Schülerbeförderung sollen entfallen. Ziel sei es, "der besonderen Lebenssituation von Familien mit kleinen Einkommen, gerade auch Alleinerziehenden, gerecht zu werden", teilte das Bundesfamilienministerium dazu mit.

Hilfe für etwa zwei Millionen Kinder

Nach Angaben des Ministeriums leben in Deutschland rund eine Million einkommensschwache Familien mit zwei Millionen Kindern. Ihnen soll gezielt geholfen werden. Künftig sollen Kindergeld, Kinderzuschlag und die neuen Sozialleistungen das Existenzminimum eines Kindes abdecken. Der Kinderzuschlag, der heute bis zu 170 Euro im Monat betragen kann, steigt auf bis zu 183 Euro. Antragsformulare sollen vereinfacht werden. Bisher müssen Eltern den Kinderzuschlag ständig neu berechnen lassen.

Das Gesetz von Familienministerin Giffey und Arbeitsminister Hubertus Heil - beide SPD - wird nun im Bundestag weiter beraten. Der Bundesrat muss noch zustimmen.

Kritik von FDP und Kinderhilfswerk

Katja Suding, Vizechefin der FDP-Bundestagsfraktion, warf der Regierung vor, die Chance unbürokratischer Unterstützung für Familien zu verpassen. "Die Leistungen für Familien müssen in einem Kinderchancengeld gebündelt werden, das leicht online beantragt werden kann", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Der Kinderzuschlag steht seit seiner Einführung in der Kritik, weil er von vielen Berechtigten nicht in Anspruch genommen wird. Das Deutsche Kinderhilfswerk erwartet von dem nun vorgelegten Entwurf keine grundlegenden Verbesserungen. Präsident Thomas Krüger kritisierte, dass es weiterhin keine automatische Auszahlung des Zuschlags geben werde. Die Verbesserungen beschränkten sich zudem auf den schulischen Bereich, kritisierte Krüger weiter. Der Freizeitbereich bleibe außen vor.