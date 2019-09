Die Deutsche Umwelthilfe hat das Verfahren zu Dieselfahrverboten in Köln gewonnen. Die Berufung des Landes wurde zurück gewiesen. Fahrverbote können in einigen Straßen kommen.

Die Deutsche Umwelthilfe hat das Verfahren zu Dieselfahrverboten in Köln gewonnen. Die Berufung des Landes wurde vom Oberverwaltungsgericht in Münster am Donnerstag (12.09.2019) zurück gewiesen. Dieselfahrverbote für die besonders belasteten Straßen Clevischer Ring, Justinianstraße, Neumarkt und Luxemburgerstraße müssen in den Luftreinhalteplan aufgenommen werden.

In erster Instanz hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) vor dem Kölner Verwaltungsgericht bereits ein weiträumiges Fahrverbot erreicht. Dagegen war das Land Nordrhein-Westfalen in Berufung gegangen.

Unterlegen: Die Stadt Köln, vertreten von Regierungspräsidentin Gisela Walsken

Bezirksregierung muss jetzt nachbessern

Welche Straßenabschnitte gesperrt und welche Fahrzeuge von den Fahrverboten ausgenommen werden, müsse die Bezirksregierung Köln prüfen. Für die vier betroffenen Messtellen seien aber keine anderen Maßnahmen als Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge denkbar, so das Gericht. Die Regierungspräsidentin Gisela Walsken zeigte sich erleichtert über das Urteil. Eine große Zone mit Dieselfahrverboten, wie sie das Verwaltungsgericht Köln vorgesehen hatte, wurde der Stadt vom OVG nicht auferlegt.

Grenzwert in Köln deutlich überschritten

Die EU schreibt einen Grenzwert von im Schnitt 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft vor. In Köln ist man an einigen Messpunkten von dieser Grenze weit entfernt. Am rechtsrheinischen Clevischen Ring etwa wurden im Jahr 2017 62 Mikrogramm gemessen, ein Jahr später waren es noch 59 Mikrogramm.

Entscheidung zu zweitem Luftreinhalteplan vor dem OVG

Alternative Maßnahmen der Stadt nicht ausreichend

Stadt und Bezirksregierung wollten das Problem ohne Fahrverbote in den Griff bekommen. Ein am 1. April in Kraft getretener neuer Luftreinhalteplan verzichtete weiterhin auf diesen drastischen Schritt. Stattdessen sollte die Luftverschmutzung mit alternativen Maßnahmen gesenkt werden.

Seit Ende August gilt in der Kölner Innenstadt ein Durchfahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen. Das Verbot gilt allerdings nur für Lkw, die Köln durchqueren wollen. Lastwagen, die in der Verbotszone Waren anliefern oder abholen, dürfen weiterhin durch die Innenstadt fahren.

Zuversichtlich vor Prozessauftakt: Jürgen Resch (re.) von der Deutschen Umwelthilfe

Luftreinhalteplan für Aachen bereits rechtswidrig

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat bereits zum zweiten Mal über einen Luftreinhalteplan verhandelt. Ende Juli hatte das Gericht den Luftreinhalteplan für Aachen für rechtswidrig erklärt, allerdings kein Fahrverbot angeordnet, weil die Stadt bereits mehrere Maßnahmen für eine bessere Luft mit bereits messbarem Erfolg umgesetzt hatte.

Weitere Urteile folgen

Die deutsche Umwelthilfe hatte insgesamt gegen die Luftreinhaltepläne von 14 Städten in NRW geklagt. Nach den Urteilen gegen Aachen und Köln folgen noch weitere zwölf Verhandlungen, betroffen sind unter anderem Essen, Dortmund, Bonn, Bielefeld und Bochum.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 12. September 2019 um 16:00 Uhr.