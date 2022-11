Faeser in Katar "Jeder Fan muss sich frei bewegen können" Stand: 01.11.2022 20:35 Uhr

Katars Ärger über Innenministerin Faser war im Vorfeld ihres Besuchs groß: Sie hatte die Menschenrechtslage im Emirat massiv kritisiert. Nun versprach die Regierung, dass alle WM-Fans dort sicher seien, sagte Faeser.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat bei ihrem Besuch im WM-Gastgeberland Katar eine Zusage für die Sicherheit aller anreisenden Fußballfans bekommen. "Alle Menschen, egal woher sie kommen, wen sie lieben und woran sie glauben, müssen bei der WM sicher sein: Jeder Fan muss sich frei und ohne Angst bewegen können", erklärte sie zum Abschluss ihres Besuchs in dem Emirat.

"Diese Sicherheitsgarantie hat mir der Premierminister von Katar heute gegeben", sagte sie. Das bei ihrer Reise zu erreichen, sei ihr als Innenministerin das wichtigste gewesen. Sie könne auch Homosexuellen guten Gewissens empfehlen, zur WM zu reisen.

Faeser sieht "wertvolle Reformen"

Faeser kündigte an, zum ersten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan zu reisen. Sie habe sich dazu entschieden, den Reformprozess im Land "auch während der WM weiter zu begleiten", sagte sie im ARD-Mittagsmagazin. Es sei wichtig, Katar bei den begonnen Reformen zu unterstützen.

Bei ihrem Besuch habe sie - auch im Gespräch mit Arbeitnehmervertretern - gesehen, "dass wertvolle Reformen, gerade auch für die Wanderarbeiterinnen und -arbeiter auf den Weg gebracht wurden", so Faeser.

Die SPD-Politikerin wies zugleich auf anhaltende Probleme in dem Golfstaat hin. "Wir werden Reformen in Katar auch nach der WM unterstützen, damit sich die Lebenswirklichkeit von Wanderarbeitern und die Lage der Menschenrechte weiter verbessert."

Doha bestellte Botschafter ein

Nach katarischen Angaben drückte Faeser während des Besuchs ihr Bedauern über ihre kritischen Äußerungen aus, die vor dem Besuch zu diplomatischen Turbulenzen geführt hatten. Das berichtete die staatliche katarische Nachrichtenagentur QNA. Faeser habe hervorgehoben, dass die Vorbereitungen Katars und die Reformen hinsichtlich der ausländischen Arbeitskräfte "gelobt und geschätzt werden".

Vor Beginn von Faesers Besuch hatte sich die katarische Regierung beschwert, weil die deutsche Sportministerin die WM-Vergabe an Katar im ARD-Magazin Monitor öffentlich kritisiert hatte. Am Freitag hatte Katar nach Angaben des Außenministeriums in Doha den deutschen Botschafter einbestellt. Am Samstag wiesen die Golf-Monarchien in einer gemeinsamen Erklärung Faesers Äußerungen als "Einmischung in die inneren Angelegenheiten" Katars zurück.

DFB: Menschenrechte als Kriterium

Im Mittelpunkt der zweitägigen Reise standen laut Ministerium Menschenrechtsfrage - etwa der Schutz von queeren Menschen vor Diskriminierung und die Verantwortung für Wanderarbeiter, welche die WM-Stadien gebaut haben. In Katar ist Homosexualität strafbar. Am 20. November beginnt dort die Endrunde der Fußball-WM, an der auch das deutsche Team teilnimmt

Bei ihrer Reise wurde die Innenministerin von einer Delegation des Deutschen Fußballbundes (DFB) um dessen Präsidenten Bernd Neuendorf begleitet. Aus seiner Sicht wird es indes eine Vergabe der WM wie nach Katar nicht mehr geben. "Eine WM-Vergabe ohne Rücksicht auf Menschenrechte und Nachhaltigkeit werden wir nicht mehr erleben", sagte er im ZDF. Über Kriterien wie Menschenrechte müsse künftig im Vorfeld stärker diskutiert werden, auch um "eine gesellschaftliche Akzeptanz zu gewinnen für die Vergabe solcher Turniere".