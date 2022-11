Faeser in Katar Besuch in angespannten Zeiten Stand: 01.11.2022 11:05 Uhr

Kurz vor der Fußball-WM sind Innenministerin Faeser und DFB-Chef Neuendorf in Katar zu Besuch. Im Vorfeld hatte es diplomatische Verstimmungen gegeben. Das spiele nun keine Rolle mehr, sagt Faeser. Sieht das Katar auch so?

Bundesinnenministerin Nancy Faeser trifft in Katar heute den Regierungschef, um kurz vor der Fußball-WM über das Thema Menschenrechte zu sprechen. Zuvor haben sich Faeser und DFB-Präsident Bernd Neuendorf über die letzten Vorbereitungen für die Fußball-WM informiert. Die für den Spitzensport zuständige SPD-Ministerin sprach in der katarischen Hauptstadt Doha mit dem Generalsekretär des WM-Organisationskomitees, Hassan al-Thawadi.

Im Mittelpunkt der zweitägigen Reise Faesers sollen Menschenrechtsfragen stehen, die rund um das Turnier diskutiert werden, etwa der Schutz von queeren Menschen vor Diskriminierung und die Verantwortung für Wanderarbeiter, die die WM-Stadien gebaut haben.

Vor Beginn von Faesers Besuchs hatte sich die katarische Regierung beschwert, weil die deutsche Sportministerin die WM-Vergabe an Katar im ARD-Magazin Monitor öffentlich kritisiert hatte. Am Freitag hatte Katar nach Angaben des Außenministeriums in Doha den deutschen Botschafter einbestellt. Am Samstag wiesen die Golf-Monarchien in einer gemeinsamen Erklärung Faesers Äußerungen als "Einmischung in die inneren Angelegenheiten" Katars zurück.

Treffen mit dem Premierminister geplant

Faeser erklärte vor ihrem Treffen mit dem katarischen Premier- und Innenminister, Chalid bin Chalifa Al-Thani, sie glaube nicht, dass dies ihren Aufenthalt in dem arabischen Land überschatte. Sie habe immer eine "klare Haltung" gezeigt. Und "das spielt jetzt aus meiner Sicht hier keine Rolle", sagte Faeser. Davon, wie diese Gespräche laufen, wird wohl auch abhängen, ob und wer für die Bundesregierung zur Weltmeisterschaft anreist. Auch ein Treffen von Faeser mit FIFA-Präsident Gianni Infantino ist geplant.

Al-Thawadi sagte nach Angaben aus Delegationskreisen, er bedauere, dass die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, ihre Reise nach Katar kurzfristig abgesagt hatte. Teilnehmer berichteten, das Gespräch mit dem Chef des Organisationskomitees habe in einer freundlichen Atmosphäre stattgefunden.

Amtsberg hatte ihre Reise, die bereits am Wochenende hätte beginnen sollen, gestrichen, weil das Ausmaß der Verstimmung in Katar nach den Äußerungen von Faeser zu diesem Zeitpunkt noch unklar war.

CDU-Außenpolitiker für Zurückhaltung

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, riet hingegen dazu, strittige Menschenrechtsfragen eher nach der Fußball-WM mit Katar zu klären. "Ich glaube, wir tun gut daran, jetzt in diesen Wochen vor den Spielen zu respektieren, dass die Kataris sehr stolz auf diese Spiele sind", sagte der CDU-Politiker im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Ehre und Stolz spielten in dieser Region eine große Rolle. "Und dass wir, wenn wir etwas für die Menschen in der Region bewegen wollen, wenn wir die Menschenrechtssituation verändern wollen, doch darauf setzen sollten, dass vielleicht im Nachgang zu diesen Spielen mehr möglich ist, als wenn es jetzt eine große Konfrontation gibt." Hardt mahnte zur Zurückhaltung, hielt die Reise von Faeser in das Land aber für richtig.

DFB-Präsident: Sport "viel politischer"

Die umstrittene Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar und die Diskussionen darum haben den Sport aus Sicht von DFB-Präsident Bernd Neuendorf schon jetzt verändert. "Er ist sehr viel politischer geworden", sagte Neuendorf am Abend im ZDF-"heute-journal". "Und wir werden - glaube ich - eine Vergabe ohne Berücksichtigung solcher Themen wie Nachhaltigkeit und Menschenrechte - glaube ich - nicht mehr erleben. Man muss im Vorfeld über diese Dinge diskutieren", ergänzte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes.

Neuendorf unterstrich, der Fußball-Weltverband FIFA habe das Thema Menschenrechte bereits in seinen Katalog der Kriterien bei der Vergabe künftiger Turniere aufgenommen. Es müsse im Interesse der FIFA und von Fußball-Organisationen sein, eine gesellschaftliche Akzeptanz für die Vergabe solcher Turniere zu gewinnen.

Die WM-Endrunde in Katar beginnt am 20. November und endet mit dem Finale am 18. Dezember. Der WM-Gastgeber steht regelmäßig wegen Menschenrechtsverstößen in der Kritik. Dabei geht es vor allem um die Situation von Bauarbeitern, die größtenteils aus Südasien stammen.