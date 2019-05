Facebook und die Europawahl Neue Transparenz mit Grenzen

Facebook steht in der Kritik. Kurz vor der Europawahl bemüht sich der Konzern um Transparenz und öffnet sein "Election Operation Center" für Journalisten. Doch die Antworten bleiben oberflächlich.

Von Kristin Becker und Justus Kliss, ARD-Hauptstadtstudio

Der große Daumen zeigt natürlich nach oben vor dem Gebäude der internationalen Zentrale von Facebook in Dublin. Und auch die Fassade erscheint symbolträchtig: Wände aus Glas. Im Foyer hängt ein Plakat mit dem Slogan "Be open".

Nach wiederholten Datenskandalen und zunehmender Kritik von Behörden, Politik und Medien will der Konzern endlich raus aus den negativen Schlagzeilen. Als Teil der Transparenzoffensive hat er ausgewählte Journalisten und Kamerateams aus ganz Europa zum Besuch eingeladen.

Es geht um die Europawahl. Die sei eine der komplexesten Herausforderungen überhaupt für das soziale Netzwerk, betont Richard Allan, Facebooks Politikchef, immer wieder: quasi 28 Wahlen gleichzeitig und das in 24 verschiedenen Sprachen.

Netzwerk Facebook Mehr als 1,5 Milliarden Nutzer sind laut Angaben des Unternehmens täglich auf Facebook unterwegs, 286 Millionen davon in Europa. Wie viele davon in Mitgliedsländern der EU leben, schlüsselt der Konzern nicht gesondert auf. Mit Werbung hat Facebook im ersten Quartal 2019 in Europa einen Umsatz von 3,6 Milliarden Dollar gemacht.

Lagezentrum in Dublin

Um zu überwachen, was rund um die Wahl auf der Plattform passiert, hat Facebook in einem Großraumbüro voller Rechner ein "Election Operation Center", eine Art Lagezentrum, eingerichtet. Weltweit sind einige hundert mit der Wahl beschäftigt. Sie sollen fragwürdige Aktivitäten auf der Plattform analysieren, Manipulationen erkennen, Netzwerke falscher Accounts finden. Unter Aufsicht und eng getaktet dürfen die verschiedenen Kamerateams ein paar Aufnahmen machen.

Im Regelbetrieb, erklärt Allan, sitzen hier Programmierer, Datenanalysten, Juristen, Sprach-, Politik- und Marketingexperten im Schichtsystem zusammen. Aalle offiziellen EU-Sprachen sind vertreten. Eine deutsche Mitarbeiterin darf kurz mit den Journalisten sprechen.

Die Politikwissenschaftlerin beschäftigt sich normalerweise mit Hasskommentaren aus dem deutschsprachigen Raum. Oft gehe es in ihrem Bereich um Grenzfälle, bei denen sich nicht leicht erkennen lasse, "ob es sich bei etwas um Satire handelt oder eben nicht." Auch für die Wahl sei es ihre Aufgabe als Muttersprachlerin, dem Team den kulturellen und sprachlichen Kontext zu liefern.

Hunderte Mitarbeiter analysieren bei Facebook fragwürdige Aktivitäten auf der Plattform.

Suche nach Stichworten

Aktuell suchen sie und ihre Kollegen unter anderem mithilfe von Algorithmen nach bestimmten Stichworten auf der Plattform. Welche das sind, darf sie nicht sagen. Genau erklärt oder gezeigt wird die Funktionsweise der Algorithmen nicht. Wäre die Stichwortliste bekannt, könnte sie missbraucht werden, argumentiert Facebook. Das gilt auch für den Bereich der politischen Werbung, den der Konzern nun auf Druck aus Brüssel reglementiert hat.

Facebook erklärt, dass neben konkreter Parteiwerbung auch Anzeigen darunter fallen, die sich mit den Themen Einwanderung, Bürger- und Sozialrechte, Sicherheits- und Außenpolitik, Wirtschaft, Umweltpolitik sowie politischen Einstellungen befassen. Genauer will man nicht werden.

Facebooks Politikchef Richard Allan: Falschmeldungen löscht Facebook offenbar eher selten.

Registrierungspflicht für Wahlwerbung

Jeder, der in EU-Ländern politische Inhalte bewerben will, muss sich seit Neuestem offiziell bei Facebook registrieren. Außerdem kann er seine Werbung nur in dem Land schalten, in dem er gemeldet ist. Damit will Facebook verhindern, dass Kampagnen aus dem Ausland Einfluss auf die Wahlen nehmen, wie es etwa 2016 bei der Präsidentschaftswahl in den USA passiert sein soll. Damals sollen fragwürdige Anzeigen auch aus Russland finanziert und gesteuert worden sein.

In der EU geschaltete politische Anzeigen zeigt Facebook seit April in einer sogenannten Werbebibliothek. Dort finden sich Informationen darüber, wer hinter einer Anzeige steckt, grobe Angaben zu den Kosten und welche Nutzergruppen die Werbung bislang erreicht hat.

An wen genau die Anzeige gerichtet war oder ist, verrät Facebook allerdings nicht. Auch die neue Transparenz hat ihre Grenzen. Dass es sie überhaupt gibt, ist Teil der Selbstverpflichtung, zu der sich der IT-Konzern zusammen mit anderen Schwergewichten der Branche - darunter Twitter und Google - im vergangenen Jahr gegenüber der EU verpflichtet hat.

Facebook-Zentrale in Dublin: Unternimmt das Unternehmen genug gegen Hasskommentare?

Gesetzliche Regelungen fehlen

Forscher wie Annegret Bendiek von der Stiftung Wissenschaft und Politik sehen darin einen ersten Schritt, der aber allein nicht ausreiche. Der Zugriff auf die Daten, die Facebook gewinnt, müsse unabhängigen Forschern erleichtert werden - vor allem deshalb, um Beeinflussung zu identifizieren und zu verstehen. Und Bendiek stellt die ganz grundsätzliche Frage, wie sinnvoll es sei, dass politische Willensbildung auf einer privaten Konzernplattform zu marktwirtschaftlichen Regeln stattfinde. Das sei in etwa so, wie wenn der Deutsche Bundestag einem Konzern gehöre, der entscheide, wer wann und vor allem in welcher Lautstärke sprechen dürfe. Sie plädiert für gesetzliche Regelungen.

Auch Allan gibt sich aufgeschlossen - zumindest im Bereich der Wahlwerbung. Nicht die Plattformen sollten die Regeln machen, sondern die Politik und die Behörden.

Im Bericht aus Berlin zeigt sich Justizministerin Katarina Barley vor allem zurückhaltend. Zwar plädiert sie dafür, dass die großen Plattformen zumindest gegenüber Behörden offenlegen müssten, welche Algorithmen sie benutzen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl findet aber auch, der Staat solle so wenig wie möglich im Netz eingreifen. Grundsätzlich läge die Verantwortung bei den Plattformen.

Bundesamt für Sicherheit Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) will laut eigenen Angaben in der EU-Wahlwoche einen direkten Kommunikationskanal zu den Plattformen Facebook, Twitter und Google einrichten, um Cyberangriffen entgegenzuwirken. Der Austausch sei vor allem technischer Natur. Das BSI prüfe nicht den Wahrheitsgehalt von online getätigten Aussagen. Es gehe vielmehr darum eine Resilienz gegen technische Manipulationsversuche zu erhöhen.

Falschmeldungen bleiben

Es bleibt also die Selbstverpflichtung. Dazu gehört auch, dass die Plattformen falsche Accounts löschen. Im ersten Quartal entfernte Facebook nach eigenen Angaben 2,19 Milliarden fingierte Nutzerkonten, die meisten davon Spam-Anbieter. Falschmeldungen löscht Facebook offenbar eher selten. Zwar entferne man, so Politikchef Allan falsche Angaben zur Wahl - zum Beispiel wann oder wo gewählt werden kann -, aber nicht grundsätzlich Falschbehauptungen, die etwa gegen politische Akteure gerichtet sind. Stattdessen verweist das Unternehmen auf externe Faktenchecker, die es mitfinanziert. Zur Europawahl habe man europaweit Kooperationen mit 21 Organisationen, die 14 Sprachen abdeckten.

Faktenckecker überall in Europa

In Deutschland arbeitet Facebook mit der Deutschen Presse-Agentur und dem Recherchezentrum correctiv! zusammen.

Besuch im Buchladen von correctiv! in Essen: Cristina Helberg arbeitet gerade eine neue Kollegin ein. "Es ist so viel leichter, eine Falschmeldung zu schreiben und zum Beispiel auf Facebook zu veröffentlichen, als sie zu widerlegen," sagt Helberg und schaut dabei auf ihr Notebook. Gerade kursiert wieder eine Falschmeldung über Angela Merkel im Netz und ihre angebliche Verwicklung in Geldwäsche: "Die ist alt und kommt gerade im Europawahlkampf immer mal wieder hoch", so die 27-Jährige.

Bis zu 40 Falschmeldungen bearbeitet sie pro Monat. Jede Falschmeldung wird gekennzeichnet, beispielsweise mit dem Hinweis "Bewertung völlig falsch". Den sieht jeder, der die Meldung in der Vergangenheit geteilt hat oder in Zukunft teilt. Für einen Teil dieser Arbeit erhält correctiv! nach eigener Angabe eine Aufwandsentschädigung von Facebook. Gelöscht werden die Falschmeldungen allerdings nicht. Dennoch hält Helberg ihre Arbeit für wichtig: "Wir sehen schon, dass diese Meldungen danach nicht mehr so viel geteilt werden", sagt die Faktencheckerin. Um die Effektivität ihrer Arbeit besser beurteilen zu können benötige sie aber mehr Daten von Facebook.

Daten, die vermutlich auch in Dublin gesammelt werden. Mit Blick auf die EuropawahI hat man im Lagezentrum bislang nichts Auffälliges beobachtet, heißt es. Hundertprozentige Sicherheit will aber auch Allan nicht versprechen. Es werde immer Leute geben, die ein System überwinden könnten. Aber man wolle diese Fälle zumindest auf ein Minimum reduzieren.