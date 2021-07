Explosion in Leverkusen Mehrere Verletzte und Vermisste

Mehrere Menschen wurden verletzt, einige werden noch immer vermisst: Im Leverkusener Chempark hat es am Morgen eine schwere Explosion gegeben. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Im Chemiepark Leverkusen ist es am Morgen aus bislang unbekannten Gründen zu einer schweren Explosion gekommen. Bei dem Vorfall seien mehrere Mitarbeiter verletzt worden, mindestens zwei von ihnen schwer, teilte der Chemieparkbetreiber Currenta mit. Fünf Mitarbeiter würden derzeit noch vermisst.

Die Explosion mit anschließendem Brand ereignete sich im Tanklager des Entsorgungszentrums im Stadtteil Bürrig. Die Feuerwehr, Rettungskräfte und Luftmesswagen sind im Einsatz. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ordnete die Explosion in die Warnstufe "Extreme Gefahr" ein. Anwohner wurden gebeten, geschlossene Räume aufzusuchen sowie Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zur Warnung der Bevölkerung wurden Sirenen und Warn-Apps ausgelöst.

Mehrere Autobahnen abgesperrt

Bilder zeigten eine riesige Rauchsäule über dem Areal, die kilometerweit zu sehen war. Nach Angaben des WDR erschütterte die Explosion das ganze Stadtgebiet und war auch im weiter entfernten Bergisch Gladbach zu hören. Die Polizei sperrte mehrere Autobahnen in der Nähe des Chemieparks.

2019 hatten Bayer und Lanxess ihre Anteile an Currenta an eine Infrastruktur-Investmentgesellschaft der australische Bank Macquarie verkauft. Das Unternehmen ist Betreiber des sogenannten Chemparks mit Standorten in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen.