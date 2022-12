Wohl Ärger über Woelki Auch viele Austritte aus evangelischer Kirche Stand: 19.12.2022 10:18 Uhr

Die Krise im Erzbistum Köln trifft offenbar auch die evangelische Kirche: Dem rheinischen Präses zufolge gab es "in und um Köln" doppelt so viele Austritte wie andernorts. Das könnte mit dem Verhalten von Kardinal Woelki zu tun haben.

Auch die evangelische Kirche verzeichnet "in und um Köln" vermehrt Austritte. Die Zahlen seien doppelt so hoch wie an anderen Stellen, sagte der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, der "Rheinischen Post". Er begründet dies auch mit der Krise im Erzbistum Köln. Die evangelische Kirche werde hier oft "in Mithaftung" genommen, so Latzel.

Ihm zufolge benötigt die Kirche "wieder Vertrauen der Menschen in unsere Institutionen und die handelnden Personen". Es sei aber nicht Aufgabe der evangelischen Kirche, die Fragen der katholischen Seite zu lösen. "Da wird das Erzbistum eigene Lösungen finden müssen."

Kein gemeinsamer Adventsgottesdienst

Der Präses verteidigte zudem die Entscheidung, in diesem Jahr keine gemeinsame Adventsvesper mit Kardinal Rainer Maria Woelki zu feiern. Er wäre "nicht mehr als Gottesdienst wahrgenommen, sondern von der politischen Wahrnehmung von außen überlagert worden", so Latzel. "Deshalb hatten wir entschieden, ihn in dieser personellen Besetzung zu diesem Zeitpunkt nicht zu feiern."

Es habe sich jedoch nicht um eine Absage gehandelt. "Vielmehr haben wir angeboten, ihn in anderer Form stattfinden zu lassen. Dieses Angebot hat im Erzbistum Köln allerdings keinen Widerhall gefunden."

Noch keine Entscheidung zu Rücktrittsangebot

Vor allem wegen der Missbrauchsaufarbeitung ist im Erzbistum Köln eine Vertrauenskrise entstanden. Woelki steht wegen seines Umgangs mit dem Skandal in der Kritik, gegen ihn wird zudem wegen möglicher Falschaussage unter Eid ermittelt.

Papst Franziskus hatte Woelki im Herbst vergangenen Jahres in eine mehrmonatige Auszeit geschickt und ihn später aufgefordert, seinen Rücktritt anzubieten, was Woelki auch tat. Franziskus hat aber noch nicht darüber entschieden, ob er das Gesuch annimmt.