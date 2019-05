Die Parteien haben ihren Europawahlkampf beendet. Auf ihren Abschluss-Veranstaltungen warben sie noch einmal um jede Stimme - unter anderem für den Kampf gegen Rechtspopulismus, Klimaschutz und ein soziales Europa.

Mit einer Kampfansage geht die Europäische Volkspartei in die Europawahl. Man kämpfe bis zuletzt dafür, dass die Populisten und Nationalisten "unser Europa nicht kaputtmachen werde", sagte EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber beim Wahlkampfabschluss der EVP. Man wolle kein linkes Europa, man wolle kein rechtsnationalistisches Europa. "Ein konstruktives Europa ist das Europa, das wir brauchen", so Weber.

Ob er den Posten als Chef der EU-Kommission erhält, ist unklar. In Bundeskanzlerin Angela Merkel hat er eine prominente Fürsprecherin. Sie werde sich mit allem, was sie könne, dafür einsetzen, sagte sie. "Wir wollen stärkste Fraktion werden und dann Manfred Weber zum Präsidenten der Europäischen Kommission wählen." Weber sei der richtige Mann zur richtigen Zeit. "Wir brauchen Brückenbauer und nicht Spalter", so Merkel.

Nahles: Europa nicht den Orbans, Gaulands, Straches und Co. überlassen

SPD-Chefin Andrea Nahles warnte vor einem Erstarken des Nationalismus. Die Sozialdemokraten seien das Bollwerk gegen Rechts. Die Situation sei zugespitzt in Europa. "Wollen wir auf mehr Zusammenarbeit in Europa setzen oder den Orbans, Gaulands, Straches und Co. Europa überlassen, damit sie es zerstören können?" Die SPD kämpfe für ein weltoffenes und soziales Europa, das weiterhin ein Sehnsuchtsort bleibe.

Überraschend gut abgeschnitten hat ihr Spitzenkandidat, Frans Timmermans, in den Niederlanden. Nach einer Prognose des staatlichen Senders NOS lagen sie mit 18,4 Prozent vorn.

Zwei Tage vor der EU-Wahl werben die Parteien um Stimmen

tagesschau 20:00 Uhr, 24.05.2019, Thomas Kreutzmann, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-543451~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Grüne werben um "Mandat für den Klimaschutz"

Die Wahl am Sonntag sei "die Klimaschutzwahl der letzten Jahrzehnte", sagte Parteichefin Annalena Baerbock. Ebenso wie Ko-Parteichef Robert Habeck und die Europa-Spitzenkandidaten Ska Keller und Sven Giegold will Baerbock bis Sonntag nochmals auf Wahlkampftour durch alle 16 Bundesländer gehen.

"Wir sammeln uns noch einmal, um in den nächsten 32 Stunden aus dieser Stimmung ein politisches Mandat zu machen. Stimmen für Europa und für den Klimaschutz", sagte Habeck. "Jede Stimme für Grün ist eine Stimme für Klimaschutz und eine Stimme für den sozialen Zusammenhalt in Europa", hob Keller hervor. Giegold machte deutlich, es habe im Wahlkampf "so viel Euphorie für Europa"" wie noch nie gegeben.

Linke attackiert Rechte

Die Rechten seien bereit, die Demokratie und die Wahlen zu verkaufen, sagte der Spitzenkandidat der Linken, Martin Schirdewan mit Blick auf die Regierungsskandal in Österreich ausgelöst durch das Skandal-Video des FPÖ-Politikers Heinz-Christian Strache.

Die AfD setzt auf die Rechtspopulistn in Europa. Innerhalb Deutschlands sei die AfD zwar isoliert, sagte deren Spitzenkandidat Jörg Meuthen Innerhalb der Europäischen Union gebe es aber starke Verbündete.

Man brauche vor allem den Mut, die EU wieder zu reformieren, forderte die Spitzenkandidatin der FDP, Nicola Beer zum Abschluss des Wahlkampfes der Liberalen.