Nach den Eurofighter-Abstürzen läuft die Suche nach der Ursache. Auf einen technischer Defekt deute wenig hin, sagt Militärexperte Wiegold bei tagesschau24 und verweist auf die Gefahren: "Die Piloten gehen ans Limit".

Der bei der Luftkampfübungen über Mecklenburg-Vorpommern verletzte Eurofighter-Pilot ist in einer gesundheitlich stabilen Lage. Er wurde bei dem Zusammenstoß nicht lebensgefährlich verletzt.

Laut dem Militärexperten Thomas Wiegold ist der Mann ein erfahrener Fluglehrer. Der Verstorbene sei dagegen im Geschwader in der Ausbildung gewesen und hatte deutlich weniger Erfahrung, sagte Wiegold bei tagesschau24. Ob dies eine Rolle bei dem Unglück gespielt hat, sei bisher unklar. "Darüber sollten wir nicht spekulieren."

Wiegold wies darauf hin, dass Luftkampfmanöver riskant seien. Die Piloten gingen in der Luft ans Limit, "das gehört bei Luftkampfübungen dazu. Da kann auch etwas schiefgehen." Aus der Sicht des Militärexperten spricht wenig für ein technisches Problem. Zwar fehlten bei der Bundeswehr Ersatzteile. "Aber wenn ein Flugzeug in die Luft geht, ist es sicher", so Wiegold.

Thomas Wiegold, Militärexperte, über mögliche Ursachen für den Zusammenstoß

tagesschau24 10:00 Uhr, 25.06.2019

Vorerst keine Eurofighter-Starts

Die zwei Eurofighter waren am Montag über der Müritz-Region zusammengestoßen und abgestürzt. Ihre Flugschreiber seien noch nicht gefunden worden, sagte der Presseoffizier des Geschwaders, das auf dem Luftwaffenstützpunkt Laage bei Rostock stationiert ist.

In dieser Woche würden von dort voraussichtlich keine Jets mehr starten. Da die Unglücksursache noch unklar sei, werde der Flugbetrieb ausgesetzt. Auch die Crews müssten den Vorfall erst verarbeiten. Normalerweise starten die Eurofighter aus Laage etwa 20 Mal pro Tag, hieß es. Das Gebiet, in dem sie fliegen, könne dabei jeden Tag wechseln, da es von der Deutschen Flugsicherung zugewiesen werde. Manchmal werde wie am Montag über der Seenplatte geflogen, manchmal auch über Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Brandenburg, sagte der Sprecher.

Die Untersuchung der Unfallstelle liegt in den Händen des Generals Flugsicherheit der Bundeswehr. Insgesamt 300 Bundeswehrangehörige sind im Einsatz, um die Unglücksorte zu sichern und Wrackteile zu bergen.

Rauch steigt nach dem Absturz eines Eurofighters in den Himmel

Schwerstes Eurofighter-Unglück

Für die Bundeswehr ist es das schwerste Unglück in Deutschland seit Jahren. Es ist zudem der erste Absturz eines deutschen Eurofighters.

Wiegold erinnerte bei tagesschau24 jedoch an einem Unfall vor fünf Jahren. Damals sei ein Eurofighter während einer Übung mit einem Learjet kollidiert. Während der Eurofighter beschädigt landen konnte, sei der Learjet abgestürzt. Laut Luftwaffe ist dieser Fall aber nicht mit dem Unglück in Mecklenburg-Vorpommern vergleichbar.

Linkspartei: Luftkampfübungen nicht nötig

Auch in der Politik ist der Absturz ein Thema. Die Linkspartei fordert ein Ende der militärischen Luftkampfübungen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie seien nicht nötig und stellten eine Gefahr für Menschen sowie eine Belastung für die Umwelt dar, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Oppositionsfraktion im Schweriner Landtag, Peter Ritter.

Der CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte verteidigte im Deutschlandfunk die Luftkampfübungen. "Die Bundeswehr muss dort üben, wo sie im Bedarfsfall auch verteidigt", sagte Otte. Er äußerte sein Unverständnis über die Forderung der Linkspartei.

Hintergrund: Der Eurofighter Der Eurofighter ist ein von Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien entwickelter Kampfjet. Die Luftwaffe der Bundeswehr unterhält nach eigenen Angaben 140 Maschinen. Der typischerweise einsitzige Jet ist 15,9 Meter lang und fliegt mit zweifacher Schallgeschwindigkeit. Er kann sowohl für Luft-Luft- als auch für Luft-Boden-Kämpfe bewaffnet werden.



Um das einstige europäische Prestigeprojekt gab es unter anderem in Deutschland lange politische Diskussionen. So wurden neben den Anschaffungskosten von mehr als 100 Millionen Euro pro Jet mehrmals technische Mängel an dem Flugzeug kritisiert. Deutschland hatte 2015 deshalb die Abnahme weiterer Flugzeuge kurzfristig ausgesetzt.



Auf den Exportmärkten wird der Eurofighter als "Typhoon" vermarktet. Nach Hersteller-Angaben wurden bisher mehr als 500 Eurofighter an sieben Länder ausgeliefert.