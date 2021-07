Trauer um Holocaust-Überlebende Esther Bejarano ist tot

Als junge Frau wurde Esther Bejarano in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Dort rettete ihr ein Platz im Mädchenorchester das Leben. Jetzt ist die berühmte Mahnerin gegen Antisemitismus im Alter von 96 Jahren gestorben.

Die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano ist tot. Das erklärte der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, auf Twitter. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, starb Bejarano in der vergangenen Nacht im Israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Sie wurde 96 Jahre alt.

Bejarano wurde am 15. Dezember 1924 als Esther Loewy und jüngstes von fünf Geschwistern in Saarlouis geboren. Ihr Vater war jüdischer Lehrer und Kantor. 1943 wurde sie in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert.

Dort rettete ihr ein Platz im Mädchenorchester das Leben. Bejarano ging nach dem Krieg zunächst nach Israel, zog dann aber 1960 nach Hamburg. Ihr Leben widmete sie der Musik und dem Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus.