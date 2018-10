Türkisches Sicherheitspersonal Erdogans Männer aus Hamburg

Bei Deutschlandbesuchen des türkischen Präsidenten Erdogan spielt sich ein Hamburger Türke als Sicherheitsmann auf. Wer ihn und seine Männer engagiert, ist unklar. Er ist vorbestraft und zeigt rechte Tendenzen.

Von Philipp Eckstein, Philipp Hennig und Jan Lukas Strozyk, NDR

Ein 41-jähriger Türke aus Hamburg ist der Kopf einer Gruppe mit dem Namen "Team Yörükoglu Europa", die in Deutschland unter anderem als Sicherheitspersonal bei Besuchen der türkischen Regierung auftritt. Das ergab eine Recherche des NDR. Nuri Harmankaya und seine Männer waren zuletzt bei der Eröffnung der DITIB-Moschee in Köln und hatten eine Straße abgesperrt. Zuvor waren die Männer auch im Zusammenhang mit dem Besuch von Präsident Recep Tayyip Erdogan zum G20-Gipfel in Hamburg im Einsatz.

Harmankaya ist nicht offiziell im Sicherheitsgewerbe tätig. Er betreibt eigentlich einen Handyladen in Hamburg. Dennoch, so erzählt es der Mann im Gespräch mit dem NDR, seien er und seine Truppe immer wieder vom türkischen Generalkonsulat in Hamburg oder von Vertretern der türkischen Regierungspartei AKP damit beauftragt worden, als Ordner für Veranstaltungen oder als Sicherheitspersonal zur Verfügung zu stehen. Konsulat und Partei widersprechen dieser Darstellung.

Die Zentralmoschee der DITIB in Köln. Bei ihrer Eröffnung hatten Harmankaya und seine Leute unter anderem eine Straße mit Polizei-Absperrband abgesperrt.

Gegenseitiges Verständnis und Freundschaft

Fakt ist, dass Harmankaya und die "Yörükoglu"-Gruppe immer wieder im Zusammenhang mit Besuchen des türkischen Präsidenten Erdogan aufgetreten sind. Dabei hatten die Männer offenbar auch Zugang zu besonders geschützten Bereichen. Im Rahmen des G20-Treffens posierten Harmankaya und die Gruppe "Yörükoglu" auf dem Rollfeld vor der türkischen Regierungsmaschine. Das Bundeskriminalamt sagte auf Anfrage, eine Akkreditierung lag nicht vor. Wie die Männer auf das Rollfeld gelangen konnten, ist unklar. Nachfragen beantwortete das BKA nicht.

Bei der Eröffnung der DITIB-Moschee in Köln vor einer Woche sperrte das "Team Yörükoglu" die Straße mit Polizei-Absperrband ab, das sie nach eigener Aussage von Polizisten bekommen hatten. Die Aktion hatte für großes Aufsehen gesorgt. Der Einsatzleiter der Polizei ließ sich in Boulevard-Medien damit zitieren, dass hoheitliche Aufgaben nur von der Polizei zu übernehmen seien.

Harmankaya versteht die Aufregung nicht. Im Interview mit dem NDR sagte er, er und seine Leute haben lediglich helfen wollen - ihm gehe es um gegenseitiges Verständnis und Freundschaft. Auf Nachfrage erklärte die Polizei Köln, es sei unklar, ob es zu einer informellen Zusammenarbeit kam.

Merkel und Erdogan beim G20-Gipfel in Hamburg. Harmankaya und seine Gruppe posierten auf dem Rollfeld des Flughafens vor der türkischen Regierungsmaschine.

Drohungen gegen Erdogan-Kritiker

In sozialen Netzen treten Harmankaya und seine Männer indes martialisch auf, posten Bilder von Soldaten und Waffen und stoßen Drohungen gegen Erdogan-Kritiker aus. Harmankaya nennt sich selbst auf Facebook einen "Soldaten Erdogans" und schreibt über ein Konterfei Erdogans: "Wer unseren Anführer unglücklich macht, den machen wir unglücklich." Auf zahlreichen Bildern sind Harmankaya und seine Männer beim Zeigen des Grußes der islamistischen Muslim-Brüder oder der "Grauen Wölfe" zu sehen. Die "Grauen Wölfe" werden vom Hamburger Verfassungsschutz beobachtet und gelten als türkische Rechtsradikale.

Harmankaya ist zudem seit Juni 2017 wegen unerlaubten Waffenbesitzes vorbestraft. Die Polizei fand bei ihm eine halbautomatische Kurzwaffe und Munition. Eine Erlaubnis konnte er nicht vorweisen. Das belegen Recherchen des NDR. Im Gespräch versucht er den Vorgang herunterzuspielen. Die Waffe sei sehr alt gewesen, ein vergessenes Erbstück. Auf Facebook hingegen veröffentlichte er Bilder von einer Pistole und geladenen Magazinen mit dem Hinweis: "Die Nächte bieten für jedes Problem eine Abhilfe." Auf seinem Profil veröffentlichte er zudem Drohungen gegen einen Erdogan-kritischen Comedian.

Warum Harmankaya trotz der Verurteilung und seiner Nähe zu rechtsradikalen türkischen Nationalisten offenbar Zugang zu besonders geschützten Bereichen bekam, wie im Rahmen des G20-Treffens, oder als Sicherheitsmann andienen konnte, wie bei der Moschee-Eröffnung in Köln, ist unklar. Deutsche Sicherheitsbehörden wollten sich auf Anfrage zu dem Mann und seiner Truppe nicht äußern. Auch das Bundesinnenministerium und der Verfassungsschutz schweigen auf Anfrage, ebenso der islamische Verband DITIB, der die Zentralmoschee in Köln betreibt.