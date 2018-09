Erdogan-Besuch Ein ganz spezieller Gast

Der Deutschland-Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan hat schon im Vorfeld für Wirbel gesorgt. Denn das Verhältnis zwischen Berlin und Ankara ist angespannt. Dabei haben beide Seiten ähnliche Anliegen.

Von Volker Schwenck, ARD-Hauptstadtstudio

Deutschland und die Türkei haben viele gemeinsame Interessen, doch derzeit herrscht denkbar schlechte Stimmung zwischen den beiden Ländern. Dafür ist aus Sicht der Bundespolitik vor allem die türkische Seite verantwortlich. Seit dem Putschversuch 2016 hat sich die Lage der Menschenrechte in der Türkei dramatisch verschlechtert. Regierungskritiker - darunter viele Journalisten - werden unter Druck gesetzt oder sitzen im Gefängnis. Auch Deutsche.

Zwar kam zuletzt mit Mesale Tolu eine weitere deutsche Journalistin mit türkischen Wurzeln frei und durfte das Land verlassen, ihr Mann aber sitzt in der Türkei fest. Und immer noch müssen fünf deutsche oder deutsch-türkische Staatsbürger aus politischen Gründen in türkischer Haft ausharren.

Beim Besuch des türkischen Staatspräsidenten wollen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel auf ihre Freilassung dringen. Dabei müssten beide Länder eigentlich ein großes Interesse an gedeihlicher Zusammenarbeit haben.

Das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei hat dafür gesorgt, dass immer weniger Flüchtlinge aus Syrien sich über das Mittelmeer auf den Weg nach Deutschland machen - aus Sicht des Bundesinnenministeriums ist das Abkommen damit ein Erfolg.

Türkei mit besonderer Rolle in Syrien

Die deutsche Außenpolitik hat ein Interesse daran, dass die Türkei sich für eine politische Lösung für den grausamen Bürgerkrieg in Syrien einsetzt. Die Türkei hat zwar nur einen begrenzten Einfluss auf die Hauptakteure in dem Konflikt. Der Westen aber hat praktisch gar keinen.

Doch die Türkei tritt auch als Aggressor auf. Anfang des Jahres marschierten türkische Truppen mit verbündeten Aufständischen in der syrischen Kurdenregion Afrin ein. Die Türkei will ein starkes, autonomes Kurdengebiet jenseits ihrer Grenze mit Syrien verhindern. Für die türkische Regierung sind die Angehörigen der syrischen Kurdenmilizen YPG Terroristen.

Türkischstämmige - zwischen den Stühlen

Und dann gibt es noch die knapp 2,8 Millionen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, die nach Angaben des statistischen Bundesamtes 2017 in Deutschland lebten. Unter ihnen solche, die sich vor allem als Deutsche fühlen, solche, die sich eher für Türken halten und auch jene, die mal das eine und mal das andere sind - aber oft in der unbequemen Position irgendwo zwischen den Stühlen.

Türkischstämmige Abgeordnete im Bundestag kritisieren, die türkische Regierung nehme gezielt Einfluss auf Menschen mit türkischem Migrationshintergrund in Deutschland. Präsident Recep Tayyip Erdogan versuche, die Gemeinschaft der Türkischstämmigen zu spalten, so Cem Özdemir von den Grünen.

"Man darf nicht einen anderen Staat hier tatsächlich so viel Einfluss nehmen lassen, eine Minderheitenpolitik hier zu betreiben", ergänzt Sevim Dagdelen von der Linkspartei. Für sie ist schwer zu erklären, wie man in Deutschland leben und gleichzeitig die Politik des türkischen Staatspräsidenten gutheißen kann. "Ordnungsrahmen und auch Handlungsmaxime in Deutschland sollte das Grundgesetz sein, und das widerspricht dem, was der türkische Staatspräsident in der Türkei veranstaltet."

Integration oder Assimilation?

Kemal Capaci ist Mediendesigner und Fotograf in Köln. Er ist geboren in Deutschland, hat nur einen deutschen Pass, aber Erdogan, sagt er, das sei auch sein Präsident. Ein Erdogan-Fanboy sei er aber nicht, doch die Politik Erdogans findet Capaci gut, auch die autoritären Teile davon. Die Türkei sei in einer schwierigen Lage, da brauche es eben eine harte Hand.

Capaci kommt manchmal ganz automatisch in eine Art Verteidigungsmodus, sagt er. In Deutschland immer dann, wenn die Türkei oder der türkische Präsident kritisiert werden. Und in der Türkei jedes Mal, wenn seine Landsleute sich dort Deutschland vornehmen. Kritik und Abgrenzung zwingen oft zu einer Art Statement, und für Türkischstämmige in Deutschland bedeutet das: ein Statement für Erdogan und die Türkei. Weil auch Erdogan ein Bekenntnis fordert, wird es kompliziert. Der türkische Präsident verlangt ein Bekenntnis zu türkischen Wurzeln, türkischer Kultur und türkischem Staat, alles andere wäre Assimilation - ein Leugnen der eigenen kulturellen Identität.

Abgeordnete boykottieren Bankett

"Es wird gar nicht Assimilation verlangt", betont Cem Özdemir. Doch alle schwierigen Fragen des Miteinanders - wenn es um Diskriminierung am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche oder andere Probleme geht - müssten in Deutschland gelöst werden. Die türkische Politik oder der türkische Präsident könnten da letztlich wenig Konstruktives beitragen.

Die Linke Sevim Dagdelen hat aus Protest gegen Erdogans Politik ihre Teilnahme am Staatsbankett für den türkischen Präsidenten abgesagt - sie wolle nicht mit einem Menschen dinieren, der deutsche Staatsbürger als Geiseln halte. Özdemir dagegen wird am Bankett teilnehmen: "Erdogan muss mich sehen und aushalten", sagt der Grünen-Abgeordnete, der zu den schärfsten Kritikern von Erdogan und seiner Politik gehört.