Hohe Energiepreise Ampel streitet über Be - und Entlastungen Stand: 27.08.2022 13:57 Uhr

Die Gasumlage wird für die Ampel-Koalition vor der Kabinettsklausur zunehmend zum Problem. Der Ruf nach Entlastungen wird lauter. Und dann kurbelt auch noch SPD-Chef Klingbeil die Übergewinnsteuer-Debatte neu an.

Von Kai Küstner, ARD-Hauptstadtstudio

Es ist die Zielgenauigkeit, die diese Gasumlage vermissen lässt - darin scheinen sich mittlerweile fast alle einig. Warum sollen Verbraucherinnen und Verbraucher eben nicht nur bedürftige, sondern auch saftige Gewinne einfahrende Unternehmen entlasten, fragt man sich in Opposition und Koalition.

NDR Logo Kai Küstner ARD-Hauptstadtstudio

"Es ist nicht zu vermitteln, dass Bürgerinnen und Bürger zahlen, damit anschließend Unternehmen, die Gewinne machen, noch höhere Gewinnen machen", sagte etwa Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil in den tagesthemen und forderte: "Dann erwarte ich eben vom Bundeswirtschaftsminister, dass er dafür geeignete Vorschläge macht."

Habeck will nachbessern

Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte bereits angekündigt, dass es nachbessern will. Nur: Rechtlich einfach wird das nicht. Vor "hohen verfassungsrechtlichen Hürden" warnte der Grünen-Politiker vorsorglich.

Das Problem: Von elf bis zwölf Unternehmen, die in den Genuss der Umlage-Gelder kommen, würden neun dicke Gewinne machen. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ermittelt. Und auch Unions-Fraktionsvize Jens Spahn fordert im WDR-Interview dringend Nachbesserungen: Es sei ja auch in der Finanzkrise und in der Pandemie gelungen, zum Beispiel die Commerzbank und Lufthansa zu unterstützen. Von einer "Chaosumlage" statt von einer Gasumlage spricht der CDU-Politiker.

Bei der Linkspartei bevorzugt man den Begriff "Frechheit". Aussagen soll das aber das gleiche. So sei die Gasumlage nicht zu retten. Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali rät im NDR dazu, sich von ihr zu verabschieden und stattdessen ein anderes Modell zu verfolgen: Die Unternehmen, die wirklich in Schwierigkeiten geraten, sollten unterstützt werden und parallel dazu eine Übergewinnsteuer eingeführt werden. Das wäre ein sinnvolleres Modell als diese Gasumlage.

Auch Wirtschaftsminister Habeck wird sich schnell etwas zur Umlage einfallen lassen müssen. Bereits ab 1. Oktober soll sie greifen, viel Zeit für Nachbesserungen bleibt also nicht. Und sollte der Plan sein, die gesetzliche Grundlage nochmal anzupacken, wäre der Bundestag gefragt, der aber erst ab dem 5. September aus der Sommerpause kommt.

Thema Zielgenauigkeit

Geht es bei der Gasumlage für die Bürgerinnen und Bürger um Belastungen, wird parallel dazu weiter intensiv über Entlastungen diskutiert. Und auch hier geht es um das Thema Zielgenauigkeit: "Ich erwarte eine konsequente Entlastung gerade derjenigen mit kleinem Geldbeutel," forderte SPD-Ministerpräsident Weil. Weitere Vorschläge gibt es zuhauf: IG-Metall-Chef Jörg Hofmann will einen Preisdeckel für Gas und Strom. CDU-Chef Friedrich Merz findet, 1000 Euro Energiegeld für Geringverdiener seien besser als 300 Euro für alle. Und auch der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, spricht sich im SWR-Interview für eine gezielte Förderung unterer und mittlerer Einkommen aus: "Mein Vorschlag ist ein Energiegeld von 100 Euro pro Kopf pro Monat über die nächsten Jahre, also genauso lange, wie die Gasumlage läuft."

Der Ton in der Ampel wird rauer. SPD-Chef Lars Klingbeil hat Wirtschaftsminister Habeck bei "Zeit online" auch noch für "handwerkliche Fehler" bei der Gasumlage kritisiert. Und versucht nun noch einmal, die Diskussion zu einer "Übergewinnsteuer" anzukurbeln - einer Steuer also auf Krisengewinne großer Unternehmen. Grüne und SPD sind grundsätzlich dafür, die FDP dagegen: FDP-Chef Christian Lindner hatte gewarnt, eine solche Steuer würde "das Ende der sozialen Marktwirtschaft" bedeuten.

Kommende Woche geht die Ampel in Klausur, also sozusagen in sich, auch um möglicherweise Entlastungspaket Nummer drei zu schnüren. Es wird viel zu besprechen geben.