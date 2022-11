Vorlesemonitor Jedem fünften Kind wird nie vorgelesen Stand: 07.11.2022 13:28 Uhr

In immer weniger Familien gibt es eine Gute-Nacht-Geschichte zum Einschlafen. Fast 40 Prozent der Kinder zwischen einem und acht Jahren wird nie oder wenig vorgelesen, wie eine Umfrage der Stiftung Lesen ergab.

Jedem fünften Kind zwischen einem und acht Jahren wird laut einer Umfrage unter Eltern in der Familie nie vorgelesen. In fast 40 Prozent der Familien mit Kindern zwischen einem und acht Jahren wird aktuell wenig oder gar nicht vorgelesen, wie aus einer in Berlin veröffentlichten Umfrage der Stiftung Lesen hervorgeht. 2019 lag der Anteil der Eltern, die wenig oder gar nicht vorlesen, demnach noch bei 32 Prozent. 61 Prozent der Eltern lesen ihren Kindern dagegen regelmäßig - also mindestens mehrmals die Woche - vor.

Mütter lesen der Studie zufolge ihren Kindern häufiger vor als Väter, Familien mit tendenziell geringerem Bildungsniveau seltener als Familien mit höherer formaler Bildung. In 31 Prozent der Familien, in denen die Eltern einen Volks- oder Hauptschulabschluss oder keinen Abschluss haben, wird den Kindern nie vorgelesen. Bei Familien, in denen die Eltern einen höheren Abschluss wie etwa das Abitur haben, liegt dieser Anteil bei 18 Prozent.

Ein Migrationshintergrund der Eltern spiele dabei weniger eine Rolle als die damit oft einhergehende formale Bildung, so die Stiftung Lesen. Wenn Kindern selbst vorgelesen worden sei, erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie als Eltern auch ihren Kindern vorlesen, selbst wenn die formale Bildung tendenziell gering sei.

Schulkindern wird weniger vorgelesen

Die Stiftung Lesen, die Deutsche Bahn Stiftung und die ZEIT untersuchen seit 2007 das Vorleseverhalten in Familien unter unterschiedlichen Fragestellungen. Seit 2019 hat sich der Studie zufolge der Anteil der Kinder, denen nie vorgelesen wird, mehr als verdoppelt. Der Anteil der Mädchen und Jungen, denen ein- oder mehrmals pro Tag vorgelesen wird, blieb dagegen stabil.

Am häufigsten wird den Zwei- bis Vierjährigen vorgelesen. Mit dem Schuleintritt steigt der Anteil der Kinder, denen nie vorgelesen wird, stark an und erreicht bei den über Achtjährigen mehr als die Hälfte. Dies führe wegen des fehlenden gleitenden Übergangs zu Frustrationen bei den Kindern und hemme deren Motivation zu lesen.

"Die Fähigkeit, fließend zu lesen, entscheidet über den gesamten Bildungs- und Arbeitsweg", sagte Bildungsstaatssekretär Jens Brandenburg (FDP) bei der Vorstellung der Studie. Dabei gehe es nicht nur um das fließende Lesen, sondern auch um das Verständnis von Texten, sagte er mit Blick auf Mathematikaufgaben in der Schule, Busfahrpläne oder Mietverträge. Das Lesenlernen beginne nicht in der Schule, sondern im Elternhaus. "Wer nicht ausreichend lesen kann, wird Probleme haben, einen Beruf zu erlernen oder zu studieren", mahnte er.

Digitale Leseangebote werden kaum genutzt

Digitale Angebote wie Kinderbuch-Apps werden der Studie zufolge zwar von jedem dritten Kind genutzt; zwei Drittel nehmen solche Angebote aber "gar nicht" wahr. Kinder nutzten Smartphone und Tablet alleine am häufigsten zum "Musik hören" (42 Prozent), "sich kreativ beschäftigen" (30 Prozent) und "Serien und kleine Filme schauen" (29 Prozent). Seiten für Kinder im Internet besuchten mehr als die Hälfte der Kinder "gar nicht" (55 Prozent). Dreiviertel der Mädchen und Jungen nutzten die Technik "gar nicht", um "sich mit anderen über Apps auszutauschen", ebensowenige "für die Vorschule".

Für den Vorlesemonitor wurden im Mai und Juni 2022 etwa 800 Eltern mit Kindern zwischen einem und acht Jahren befragt. Erstmals solle mit dem Vorlesemonitor jetzt eine Vergleichbarkeit der Antworten über einen längeren Zeitraum geschaffen werden.