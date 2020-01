Potenzielle Einwanderer Vorintegration schon im Heimatland

Potenzielle Einwanderer sollen in ihrer Heimat schon auf Deutschland vorbereitet werden - beispielsweise durch Sprachkurse. Das Kabinett verabschiedete einen entsprechenden "Aktionsplan Integration".

Die Bundesregierung will künftig potenzielle Migranten schon in deren Heimatland auf das Leben in Deutschland vorbereiten. Das Kabinett brachte den ersten Teil des Nationalen Aktionsplans Integration auf den Weg. "Wir wollen bereits vor der Einwanderung die Weichen auf Integration stellen", erklärte dazu die Integrationsbeauftragte Annette Widmann-Mauz. "Damit knüpfen wir an die Erfahrungen klassischer Einwanderungsländer an."

Auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das ab März in Kraft tritt, werde damit flankiert. Es gehe darum, Deutschland im weltweiten Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte "als attraktives Einwanderungsland" zu positionieren, sagte die CDU-Politikerin. Zugleich werde durch Informationen und Aufklärung falschen Erwartungen an das Leben in Deutschland vorgebeugt. Hiermit betrete die Regierung "Neuland" und leite einen "Paradigmenwechsel" ein.

Die Integrationsbeauftragte Annette Widmann-Mauz (Zweite von links) hat den Aktionsplan ihren Kabinettsmitgliedern vorgestellt - hier spricht sie mit Franziska Giffey, Gerd Müller und Julia Klöckner.

Der Nationale Aktionsplan Integration gliedert sich in fünf Phasen der Zuwanderung und des Zusammenlebens. Anfang März soll das Vorhaben beim 11. Integrationsgipfel der Bundeskanzlerin vorgestellt werden.

In zehn Partnerländern sollen vom Bundesentwicklungsministerium finanzierte Beratungszentren über Chancen und Voraussetzungen von regulärer Migration informieren - sowie die Risiken von irregulärer Migration aufzeigen. Diese Zentren sollen beispielsweise in Afghanistan, Albanien oder Marokko entstehen, erklärte das Ministerium gegenüber tagesschau.de. Die Vorintegration solle in den meisten Ländern etwa von Goethe-Instituten, den Jugendmigrationsdiensten oder der Diakonie übernommen werden.

Michael Stempfle, ARD Berlin, zum Aktionsplan der Regierung

tagesschau 12:00 Uhr, 22.01.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-650021~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.