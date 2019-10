Wie sind Ost und West 30 Jahre nach der Wende zusammengewachsen? Wie zufrieden sind die Menschen mit der Demokratie? Kennen die Deutschen die jeweils andere Seite des Landes? Eine Umfrage.

30 Jahre nach der Wiedervereinigung haben Ost und West zusammengefunden. Doch wie sehen die Menschen die Wiedervereinigung drei Jahrzehnte später? Finden Sie, dass der Einheitsprozess fair abgelaufen ist? Die Mehrheit der Westdeutschen (56 Prozent) ist der Meinung, dass der Prozess sehr fair oder eher fair war. Die Ostdeutschen sehen das anders. Nur 40 Prozent zeigen sich zufrieden.

Eine gefühlte Einheit?

Und wie steht es um das "Wir-Gefühl"? Empfinden die Menschen in Ost und West Deutschland als zusammengewachsen? In beiden Teilen des Landes lautet die Antwort einer klaren Mehrheit "Weniger Stark". 65 Prozent der West-, 78 Prozent der Ostdeutschen sehen noch keine echte Einheit.

Doch es herrscht nicht nur Pessimismus. In Ost und West sieht jeder Dritte durchaus auch Verbesserungen im Verhältnis zueinander. Allerdings gilt in beiden Landesteilen: Mehrheitlich finden die Menschen, dass das Verhältnis zwischen West und Ost in den letzten zehn Jahren unverändert geblieben ist.

Wie steht es um die Demokratie?

Im Westen glauben die Menschen mehrheitlich (59 Prozent), dass sie mit der Demokratie zufrieden sein können. Anders sieht das Bild in Ostdeutschland aus. Hier fühlen sich ebenfalls 59 Prozent weniger oder gar nicht zufrieden mit der Demokratie.

Bedroht die Zuwanderung von Ausländern Demokratie und friedliches Zusammenleben? West- und Ostdeutsche sehen das ganz ähnlich. 42 bzw. 43 Prozent finden den Zuzug von Menschen aus anderen Ländern als bedrohlich, die Mehrheit (51 bzw. 49 Prozent) ist nicht dieser Meinung.

Fremdenfeindlichkeit als Bedrohung

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sehen die Menschen in beiden Landesteilen ebenfalls ähnlich. 58 bzw. 59 Prozent der Befragten halten Rassismus für bedrohlich für Demokratie und friedliches Zusammenleben an. Je 37 Prozent sehen diese Gefahr nicht.

Zu Besuch auf der anderen Seite

Zu mehr Verständnis kann auch führen, wenn man einander kennt. Und dazu kann auch Ferienaufenthalte im jeweils anderen Landesteil beitragen. 62 Prozent der Westdeutschen haben schon mal im Osten Urlaub gemacht. Das bedeutet aber auch: mehr als jeder Dritte aus dem Westen hat noch nie Ferien in Ostdeutschland verbracht. Deutlich häufiger waren Ostdeutsche im Westen. 77 Prozent der Menschen aus dem Osten sind schon in die westdeutschen Bundesländer gereist.

Infratest dimap hat für die Umfrage 1029 Deutsche (518 aus dem Westen, 505 aus Deutschland-Ost) befragt. Die Stichprobe erfolgte durch repräsentative Zufallsauswahl, die Interviews wurden telefonisch in der Zeit zwischen dem 27. August und dem 3. September für die NDR-Dokumentation "Einheitsland" durchgeführt. Sie ist am 30.10. um 21 Uhr im NDR zu sehen.