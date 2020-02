Thüringen Kemmerich als Ministerpräsident zurückgetreten

Am Mittwoch gewählt, am Donnerstag den Rücktritt angekündigt - und diesen nun vollzogen: Thüringens FDP-Ministerpräsident Kemmerich tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Das teilten die Liberalen in Erfurt mit.

Nach massiver Kritik ist der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Thüringens Regierungschef zurückgetreten.

Kemmerich kündigte an, sämtliche aus dem Amt des Ministerpräsidenten entstehenden Bezüge an die Staatskasse zurück zu zahlen.

Der FDP-Politiker Kemmerich war am Mittwoch im Landtag in Erfurt überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt worden - mit Stimmen von CDU und AfD. Nach massiver Empörung und starkem Druck auch aus der eigenen Partei strebt er nun eine Neuwahl an. In Berlin befasst sich auf Drängen der SPD zur Stunde der Koalitionsausschuss mit der Lage in Thüringen.