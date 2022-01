Fußball Bundesliga Eberl verlässt Borussia Mönchengladbach Stand: 28.01.2022 10:58 Uhr

Nach Medienberichten plant Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl sein Amt niederzulegen.

Wie mehrere Medien am Donnerstagabend (27.01.2022) übereinstimmend berichteten, will Sportditektor Max Eberl (48) den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nach 23 Jahren verlassen.

Manager bittet Vereinsboss Königs um Vertragsauflösung

Eberl soll nach Sportschau-Informationen auf die Vereinsführung in Person von Präsident Rolf Königs zugegangen sein und die Vertragsauflösung zum 31. Januar erbeten haben, was der 80-Jährige abgelehnt haben soll. Eine Bestätigung des Klubs gab es zunächst nicht. Am Freitag kündigte die Borussia eine kurzfritig anberaumte Pressekonferenz an. Der Vertrag des Sportdirektors läuft noch bis Sommer 2026.

Intern soll die Nachfolgersuche schon laufen. Gerüchten zufolge gibt es Überlegungen zu einer Doppellösung mit dem ehemaligen Trainer Dieter Hecking (aktuell Sportvorstand 1. FC Nürnberg) und Ex-Spieler Martin Stranzl. Auch den jetzigen Schalke-Manager Rouven Schröder hatte Eberl selbst schon mal im Visier, seine Personalie könnte nun wieder relevant werden.

Borussia spielt enttäuschende Saison

Eberl war im Januar 1999 als Spieler zur Borussia gekommen, im Oktober 2008 übernahm er nach dem Wiederaufstieg der "Fohlen" in die Bundesliga den Posten des Sportdirektors. In der Folge baute er mit begrenzten Mitteln eine Borussia auf, die sich dreimal für die Champions League qualifizierte.

Doch derzeit steckt Gladbach in einer echten sportlichen Krise. Mit dem für 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt losgeeisten Trainer Adi Hütter sowie einem größtenteils zusammengehaltenen Kader, den viele Borussia-Fans als den talentiertesten der letzten Jahre ansehen, steht BMG nur auf einem enttäuschenden zwölften Platz. Gladbach hat lediglich vier Punkte Vorsprung auf die direkte Abstiegszone.

Auch im DFB-Pokal ist die Elf vom Niederrhein nicht mehr vertreten. Im Achtelfinale unterlag der Bundesligist dem zweitklassigen Verein Hannover 96 auswärts erschreckend deutlich mit 0:3.

Zuvor hatte Gladbach in Matthias Ginter und Denis Zakaria außerdem die Bekanntgabe zweier hochkarätiger Abgänge zum Sommer verkünden müssen. Eberl hatte in langwierigen Gesprächen mit den Stars "Klarheit bis zum Ende des Jahres" bezüglich diverser Wechsel-Spekulationen gefordert. Ginter und Zakaria entschieden sich daraufhin gegen eine Gladbacher Zukunft.