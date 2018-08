Nach Vorfall bei "Pegida" Sachsens SPD-Chef greift Kretschmer an

Nach dem Vorfall am Rande einer "Pegida"-Demonstration fordert Sachsens SPD-Chef Dulig Konsequenzen. Zudem kritisiert er eine "Verharmlosung" rechter Tendenzen in Sachsen und attackiert Ministerpräsident Kretschmer.

Der stellvertretende Ministerpräsident Sachsens, Martin Dulig (SPD), hat nach den Pöbeleien eines LKA-Mitarbeiters am Rande einer "Pegida"-Demonstration, personelle Konsequenzen gefordert. "Ich denke, dass man jetzt tatsächlich überprüfen muss, ob arbeitsrechtliche Konsequenzen zu ziehen sind", sagte Dulig im ARD-Morgenmagazin. "Ich möchte mir nicht vorstellen, das solche Leute an sensible Daten kommen, die diesen Staat vertreten."

Gegen ZDF-Aufnahmen gewehrt

Bei Protesten gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel in der vergangenen Woche hatte sich ein Demonstrant lautstark gegen ZDF-Filmaufnahmen gewehrt und den Journalisten vorgeworfen, eine Straftat zu begehen, indem sie ihn filmten. Daraufhin kontrollierte die Polizei das TV-Team, das erst nach einer Dreiviertelstunde wieder seiner Arbeit nachgehen konnte. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Demonstranten um einen LKA-Mitarbeiter handelte. Das Reporterteam trifft sich heute zu einem Gespräch mit der Polizeiführung in Dresden.

Martin Dulig, SPD, stv. Ministerpräsident Sachsen, zur Pegida-Demo

Dulig räumt Verharmlosung ein

Dulig räumte in dem Interview Probleme mit rechten Tendenzen in Sachsen ein. "Wir haben jahrelang eine Verharmlosung von bestimmten rechten Tendenzen in Sachsen gehabt", sagte Sachsens SPD-Chef. "Von daher sind wir auch jetzt konfrontiert von den Auswirkungen auch der Versäumnisse der letzten Jahrzehnte". In den vergangenen Jahrzehnten hatte die CDU allein oder mit der FDP regiert.

Gleichzeitig griff Dulig Ministerpräsident Michael Kretschmer direkt an. Kretschmer hatte nach dem Vorfall in Dresden der Polizei via Twitter die "Ordnungsmäßigkeit" ihres Einsatzes bescheinigt. "Ich habe mich (...) sehr geärgert", sagte Dulig zum Tweet von Kretschmer. Nun sei eine Versachlichung der Debatte nötig.

Dulig plädiert dafür, Polizisten vor dem Einsatz im Umgang mit der Presse zu schulen. Außerdem warnte er davor, die sächsische Bevölkerung in Geiselhaft aufgrund der Vorfälle zu nehmen.