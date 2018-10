In Deutschland werden mehr E-Zigaretten und Wasserpfeifen geraucht. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mortler, warnt vor den Gefahren und fordert eine stärkere Vorbeugung.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), hat vor wachsenden Problemen durch den Konsum von E-Zigaretten und Wasserpfeifen gewarnt. Hier sei ein "klarer Aufwärtstrend" erkennbar, erklärte Mortler während der Vorlage des neuen Drogen- und Suchtberichts. Der Alkohol- und Tabakkonsum junger Menschen gehe dagegen zurück.

Immer noch zu viel Alkoholkonsum

Dennoch würde Alkohol in Deutschland noch deutlich zu viel und vor allem viel zu gedankenlos getrunken, so Mortler. Dies gelte es zu ändern, denn für viele Menschen bedeute Alkohol ein echtes Problem. Der jährliche Bericht der Bundesregierung warnte zudem vor hohen gesellschaftlichen Folgekosten durch Alkoholkonsum. Der Schaden belaufe sich auf knapp 40 Milliarden Euro pro Jahr. Jeder sechste Mensch in Deutschland trinke Alkohol "in einem gesundheitlich schädlichen Ausmaß".

Die Zahl der Drogentoten in Deutschland sank im vergangenen Jahr erstmals seit längerem wieder leicht auf 1272. Hauptursache für einen Drogentod sind nach wie vor Überdosierungen von Opioiden wie Heroin und Morphin. Mit Sorge beobachten Fachleute zudem eine immer größere Palette neuer, meist synthetischer Wirkstoffe, die teils nur schwer zu analysieren sind.

Verbot von Tabakwerbung nach Abwahl Kauders?

Die Drogenbeauftragte Mortler hatte kürzlich einen neuen Anlauf für ein Verbot von Tabakwerbung auf Plakaten und im Kino gefordert. "Viel zu lange liegt das Tabakaußenwerbeverbot bereits auf Eis", sagte Mortler den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Es sei Zeit, endlich mit den Diskussionen Schluss zu machen.

Der frühere Unions-Fraktionschef Volker Kauder hatte mehrfach Initiativen für ein Verbot gestoppt. Ende September wurde Kauder aber abgewählt und durch Ralph Brinkhaus ersetzt.

Im Hinblick auf diese neue politische Veränderung sagte Mortler: "Jetzt liegt eine neue Zeit vor uns und ich bin optimistisch, dass wir es gemeinsam mit den Fraktionskollegen in dieser Legislaturperiode schaffen, diese Kuh ein für alle Mal vom Eis zu bekommen."

Über ein Tabakwerbeverbot wird in Deutschland seit Langem gestritten. Deutschland hat sich im Rahmen internationaler Abkommen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verpflichtet, ein umfassendes Werbeverbot für Tabakprodukte zu erlassen.

