Früherer Reemtsma-Entführer Drach nach Deutschland ausgeliefert

Der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach ist zurück in Deutschland: Er wurde von den Niederlanden ausgeliefert und in die Justizvollzugsanstalt Köln geflogen. Ihn erwartet ein Prozess wegen mehrerer Raubüberfälle.

Thomas Drach ist von den Niederlanden an Deutschland ausgeliefert und in Köln inhaftiert worden. Der frühere Reemtsma-Entführer und mutmaßliche Räuber wurde mit einem Helikopter in die Justizvollzugsanstalt Köln geflogen.

Drach befindet sich nun in Untersuchungshaft. "Mit dem Abschluss der staatsanwaltlichen Ermittlungen wird binnen der nächsten Monate zu rechnen sein", sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer der Nachrichtenagentur dpa.

Am vergangenen Dienstag hatte ein Gericht in Amsterdam Drachs Auslieferung nach Deutschland gebilligt. Der 60-Jährige war vor zehn Wochen in der niederländischen Hauptstadt festgenommen worden. Er steht unter dem dringenden Verdacht, drei Raubüberfälle begangen zu haben.

Der Reemtsma-Entführer Thomas Drach vor Gericht im Jahr 2000. Der 60-Jährige gilt als hochkriminell. Bild: AFP

Bestens vernetzt im kriminellen Milieu

Der in Erftstadt bei Köln geborene Drach soll mit Komplizen 2018 und 2019 drei Überfälle auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt am Main begangen haben. Bei einem Überfall wurde ein Wachmann schwer verletzt. Jahrelang fehlte aber jede Spur von den Tätern.

Mittlerweile wurde auch ein mutmaßlicher niederländischer Komplize von Drach in Amsterdam vorübergehend festgenommen. Auch er soll in Deutschland vor Gericht gestellt werden.

Drach wird zu den gefährlichsten Schwerverbrechern Deutschlands gerechnet. Sein Name ist untrennbar mit der Entführung des Mäzens Jan Philipp Reemtsma 1996 verbunden. Für die Tat wurde Drach 2000 zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, aber noch während seines Gefängnisaufenthalts wurde er wegen versuchter Anstiftung zur Erpressung erneut verurteilt. Im Oktober 2013 kam er frei.

Drach gilt insgesamt als hochkriminell sowie bestens vernetzt im internationalen kriminellen Milieu. Aus Sorge vor gewaltsamen Flucht- und Befreiungsversuchen wird er ständig streng bewacht. Das von Drach und seinen Komplizen bei der Reemtsma-Entführung erbeutete Lösegeld in Höhe von umgerechnet rund 17,5 Millionen Euro tauchte bis heute größtenteils nicht wieder auf.