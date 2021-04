Lockerungen für Geimpfte Schäuble rügt Vorpreschen der Länder

Wie und wann sollen Auflagen für Geimpfte gelockert werden? Die Bundesregierung hat entsprechende Regeln angekündigt - einige Länder aber preschen vor. Das könnte Vertrauen zerstören, kritisiert Bundestagspräsident Schäuble.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat das Vorpreschen einzelner Bundesländer bei Lockerungen für Geimpfte noch vor einer bundeseinheitlichen Regelung kritisiert. "Jetzt haben wir schon wieder den Zustand, dass sich eine Reihe von Ländern nicht an die Absprachen hält", monierte der CDU-Politiker in der "Augsburger Allgemeinen".

Uneinheitliche Lösungen kurz nach dem Beschluss für eine bundeseinheitliche Corona-"Notbremse" seien irritierend für die Menschen, "ein zu großes Maß an Unterschiedlichkeit kann Vertrauen zerstören", warnte Schäuble. "Wie sollen die Bürger, die durch Corona allmählich ja auch müde und durch immer neue Informationen überflutet werden, das noch verstehen?"

Entwurf zur Abstimmung in Ressorts

Das Bundesjustizministerium hatte am Donnerstag einen Verordnungsentwurf an die anderen Ressorts geschickt, wonach vollständig Geimpfte und Genesene in der Corona-Krise wieder mehr Freiheiten zurückerhalten sollen. Insbesondere von Auflagen für private Treffen und von nächtlichen Ausgangsbeschränkungen sollen diese Gruppen ausgenommen werden.

Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mitteilte, sollen Bundestag und Bundesrat früh in Abstimmungen über die Verordnung einbezogen werden. "Wenn wir uns einig sind, geht's schnell." Der "späteste" Termin für eine abschließende Entscheidung des Bundesrats sei der 28. Mai. Schäuble sagte, er würde es begrüßen, wenn die Verordnung nicht erst Ende Mai verabschiedet würde. "Die Menschen sind sonst verunsichert, obwohl sie auch sehen, dass es mit dem Impfen viel schneller vorangeht, als noch vor einigen Wochen erwartet", unterstrich der CDU-Politiker.

Intensivmediziner: Verstärkt in Brennpunkten impfen

Unterdessen kommt das Impfen gegen das Coronavirus in Deutschland immer weiter voran. Am Mittwoch gab es erstmals mehr als eine Million Impfungen am Tag. 25,9 Prozent der Menschen im Land haben mindestens eine Impfung erhalten, 7,5 Prozent bereits die zweite Spritze.

Intensivmediziner riefen Länder und Kommunen auf, verstärkt in sozialen Brennpunkten zu impfen, um die Krankenhäuser zu entlasten. "Auf den Intensivstationen liegen überdurchschnittlich viele Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten, Menschen mit Migrationshintergrund und sozial Benachteiligte", sagte der wissenschaftliche Leiter des Intensivbettenregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Christian Karagiannidis, der "Rheinischen Post". Bürgermeister und Gesundheitsämter sollten daher mobile Impfteams in die sozialen Brennpunkte ihrer Städte schicken. "Das würde eine Menge bringen, denn das Impftempo ist derzeit vielversprechend", sagte Karagiannidis. Ähnlich hatte sich in dieser Woche auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey geäußert.

Kommunen: An Impfreihenfolge festhalten

Die Kommunen unterstützen Forderungen nach verstärkten Impfungen in sozialen Brennpunkten, wollen dabei aber nicht von der festgelegten Impfreihenfolge abweichen. "In sozialen Brennpunkten ist es wichtig, die dort lebenden Menschen gezielt zu informieren und mehrsprachige Informationen zur Impfung zur Verfügung zu stellen", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, der "Rheinischen Post". "Zudem sollten die Menschen bei der Wahrnehmung ihrer Impftermine unterstützt werden. Eine Priorisierung und damit ein Abweichen von der Impfreihenfolge halten wir derzeit nicht für zielführend."

Gerade in Ballungsräumen sei die Mobilität zwischen Stadtteilen aus unterschiedlichen Gründen sehr hoch. "Die Auswirkungen von Priorisierungsimpfungen einzelner Stadtteile würden auch nur mit einigem Zeitverzug sichtbar, abhängig vom genutzten Impfstoff", sagte Landsberg.