Rüge vom NABU: RWE-Chef Rolf Schmitz erhält in diesem Jahr den Negativpreis "Dinosaurier des Jahres". Im Streit über die Rodung des Hambacher Forstes habe er ohne Rücksicht Tatsachen schaffen wollen.

Für den Naturschutzbund NABU ist RWE-Chef Rolf Martin Schmitz in der Klima- und Umweltpolitik der "Dinosaurier des Jahres 2018". Zur Begründung für den Negativpreis hieß es, Schmitz habe mit seinem Beharren auf die Rodung des Hambacher Forstes für den dortigen Braunkohletagebau die zunehmend aufgeheizten Debatten um den Klimaschutz zusätzlich polarisiert.

Mit seiner "unzeitgemäßen Machtdemonstration" im Streit über die Rodung habe sich Schmitz selbst ins Abseits gestellt, sagte NABU-Präsident Olaf Tschimpke. Der RWE-Chef habe Tatsachen schaffen wollen - ohne Rücksicht auf die gesellschaftliche Stimmungslage, die laufenden Verhandlungen in der Kohlekommission über einen geregelten Kohle-Ausstieg sowie die Folgen für Natur und Umwelt. Durch ein Gerichtsurteil wurde die Abholzung des Waldes vorerst gestoppt.

Tschimpke nannte Schmitz einen "Branchen-Dinosaurier", der die Zeichen der Zeit erkennen müsse. Er sagte:

"Während andere große Konzerne erkannt haben, dass Nachhaltigkeit ein Schlüssel zum Erfolg und für breite Akzeptanz in der Öffentlichkeit ist, handelt die RWE-Spitze immer noch wie von vorgestern und wenig weitsichtig. Denn auch RWE weiß: Am Kohleausstieg führt kein Weg vorbei, wenn Deutschland die Klimaziele aus dem Pariser Abkommen erfüllen will."