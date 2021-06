Digitaler Impfpass Impfnachweis für Genesene kommt Ende Juni

Von Covid-19 Genesene brauchen noch etwas Geduld, bis sie den digitalen Impfpass nutzen können. Die Gründe: Unterschiede in Europa beim Umgang mit Genesenen - und fehlende technische Voraussetzungen.

Seit Anfang der Woche können Apotheken, Impfzentren und Ärzte einen digitalen Nachweis ausstellen, wenn man den vollen Impfschutz hat. Apps wie die Corona-Warn-App können diesen Nachweis auswerten - und man muss nicht immer den Impfpass dabei haben. Das ist besonders praktisch angesichts der bevorstehenden Feriensaison, denn der digitale Nachweis soll europaweit gleich funktionieren.

Das Problem: Wer eine Corona-Infektion schon hinter sich hat, bekommt hierzulande nur eine Impfung und gilt damit als komplett geschützt. Die Apps können damit aber bislang nicht umgehen. Wird nur eine Impfung angezeigt, gilt der Impfschutz als unvollständig. Auch wenn der Genesene zusätzlich einen PCR-Test hochlädt, können die Apps den Zusammenhang bislang nicht erkennen und verzeichnen einen nicht ausreichenden Impfschutz. Ärzte könnten theoretisch auch eine Erkrankung im gelben Impfpass eintragen - einen Anspruch darauf gibt es allerdings nicht.

Unterschiede beim Umgang mit Genesenen in Europa

Das soll sich jedoch Ende des Monats ändern, wie das Bundesgesundheitsministerium dem ARD-Hauptstadtstudio mitteilte. Dann kommt die nächste Entwicklungsstufe der Apps heraus, und die bis dahin noch offenen technischen Fragen sollen geklärt sein.

Die Probleme sind laut Bundesgesundheitsministerium auch deshalb entstanden, weil mit Genesenen innerhalb Europas unterschiedlich umgegangen wird. In manchen Ländern - so auch in Deutschland - wird ihnen nur eine Impfung verabreicht, in manch anderen zwei.