Das Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge ist nun auch in Essen und Gelsenkirchen angeordnet. Es schließt erstmals auch Teile der vielbefahrenen Autobahn 40 ein.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kann einen weiteren juristischen Erfolg verbuchen: Auch in Essen hat das Verwaltungsgericht die Einrichtung einer Diesel-Fahrverbotszone angeordnet - einschließlich von Teilen der vielbefahrenen Autobahn 40.

Die "Blaue Umweltzone" soll in 18 von 50 Stadtteilen der Ruhrgebietsstadt gelten. Die Richter verpflichteten das Land Nordrhein-Westfalen, entsprechende Regelungen in den Luftreinhalteplan aufzunehmen. Anlass war eine Klage der DUH.

Die Organisation kämpft für die Einhaltung des bereits seit 2010 EU-weit gültigen Grenzwerts für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid (NO2). Die Luftbelastung durch den Autobahnverkehr lasse sich vermutlich nur durch Einbeziehung der Strecke in die Umweltzone reduzieren, sagte die Vorsitzende der zuständigen 8. Kammer, Margit Balkenhol.

Ausnahmen für Gewerbetreibende

Für Gewerbetreibende soll es jeweils Ausnahmen geben. Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalen hatten zuvor in der mündlichen Verhandlung betont, dass durch schon geplante Maßnahmen eine Grenzwerteinhaltung im Jahr 2020 an fast allen Messstationen gelingen werde.

Die DUH hat in Sachen Luftreinhaltung bereits mehrere Urteile erwirkt. Zuletzt hatte das Verwaltungsgericht Köln in der vergangenen Woche entschieden, dass Köln und Bonn 2019 in zwei Schritten - im April und September - Fahrverbote einführen sollen. Das Land hatte angekündigt, dagegen Berufung einlegen zu wollen. In Hamburg sind Fahrverbote auf zwei Strecken in Kraft, in mehreren anderen Städten wie Berlin, Frankfurt oder Stuttgart sind sie geplant.