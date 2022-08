ARD-DeutschlandTrend Viele schränken sich wegen steigender Preise ein Stand: 19.08.2022 00:00 Uhr

Angesichts steigender Preise haben laut ARD-DeutschlandTrend viele Bürger begonnen, sich einzuschränken. 70 Prozent versuchen, weniger Energie zu verbrauchen. Vor allem Haushalte mit eher niedrigem Einkommen treten kürzer.

Viele Bürger und Bürgerinnen in Deutschland haben angesichts steigender Preise bereits ihr Konsumverhalten geändert. Laut dem Deutschlandtrend im ARD-Morgenmagazin haben sieben von zehn Befragten (70 Prozent) nach eigenen Angaben damit begonnen, ihren Energieverbrauch zu senken. Das sind nochmals mehr als im April dieses Jahres, als es 64 Prozent waren.

Weniger Restaurant- und Kinobesuche

Fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) gab an, im Alltag weniger einzukaufen. Noch etwas höher liegt mit 50 Prozent der Anteil derer, die im Freizeitbereich sparsamer sind und beispielsweise seltener Restaurants, Kinos und Freizeiteinrichtungen besuchen. 43 Prozent erklärten außerdem, dass sie sich in diesem Jahr bei Urlaubsreisen einschränken.

Wegen gestiegener Preise kaufe ich weniger ein.

Besonders Haushalte mit niedrigem Einkommen sparen

Während es bei der Senkung des Energieverbrauchs keine großen Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen gibt, machen sich die jeweiligen Einkünfte aber bei Einkäufen und im Freizeitbereich bemerkbar - hier treten vor allem weniger finanzstarke Haushalte kürzer.

So gaben rund zwei Drittel (66 Prozent) der Befragten mit eher niedrigem Einkommen (Haushaltseinkommen bis 1500 Euro monatlich) an, im Alltag weniger einzukaufen. 67 Prozent erklärten, seltener Restaurants, Kinos und Freizeiteinrichtungen zu besuchen. Bei Urlaubsreisen schränken sich in diesem Jahr hier 59 Prozent ein. Im Vergleich dazu macht das nur etwa die Hälfte der Befragten aus Haushalten mit mittlerem Einkommen (Haushaltseinkommen von 1500 bis 3500 Euro monatlich).

Wegen hoher Energiepreise senke ich meinen Verbrauch.

Union weiter stärkste Kraft, Grüne weiter vor SPD

Bei der Sonntagsfrage gibt es diesmal kaum Bewegung - lediglich die SPD kommt auf einen Prozentpunkt mehr als vor zwei Wochen, die AfD verliert einen Prozentpunkt. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, erhielte die CDU/CSU demnach 28 Prozent der Wählerstimmen. Die Grünen wären mit 23 Prozent zweitstärkste Kraft. Die SPD bliebe mit 18 Prozent hinter den Grünen, für die AfD würden sich 12 Prozent entscheiden. Die FDP käme auf 7 Prozent, die Linke auf 4 Prozent der Stimmen.