DeutschlandTrend Kramp-Karrenbauer weiterhin klar vorn

Geht es nach den CDU-Anhängern, hat "AKK" Merz und Spahn im Rennen um den CDU-Vorsitz längst abgehängt. Davon profitieren laut ARD-DeutschlandTrend auch die Umfragewerte der Union.

Annegret Kramp-Karrenbauer liegt im Wettbewerb um die Nachfolge von Angela Merkel weiterhin vorn: Unter den CDU-Anhängern wünschen laut dem ARD-DeutschlandTrend im Auftrag des Morgenmagazins sich 48 Prozent der Befragten "AKK" als neue Parteivorsitzende. 35 Prozent sind demnach für den früheren Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz, nur zwei Prozent entscheiden sich für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Unter der Gesamtheit der Bundesbürger fällt das Ergebnis ähnlich aus: 39 Prozent trauen der Generalsekretärin das Amt zu. 26 Prozent aller Befragten sprechen sich für Merz aus, neun Prozent für Jens Spahn.

Das parteiinterne Wettrennen, in die Fußstapfen von Angela Merkel zu treten, beurteilt mit 55 Prozent mehr als die Hälfte aller Befragten positiv. Unter den CDU-Anhängern begrüßen sogar 72 Prozent den Wettbewerb, der beim CDU-Parteitag am 7. Dezember in Hamburg entschieden wird.

Union weiterhin stärkste Partei

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 28 Prozent der Wählerstimmen. Zweitstärkste Kraft wären mit 21 Prozent die Grünen.

Für die SPD würden sich vierzehn Prozent der Befragten entscheiden - damit käme das Regierungsbündnis von Sozialdemokraten und CDU/CSU auf 42 Prozent.

Die AfD erhielte 15 Prozent der Stimmen, die FDP neun Prozent und die Linke acht Prozent.