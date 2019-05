Eltern haben vergangenes Jahr ihre Kinder am liebsten Marie und Paul genannt. Unter den zehn beliebtesten Erst- und Zweitnamen in Deutschland gibt es aber auch zwei Newcomer. Einer ist very british.

Die beliebtesten Babynamen 2018 sind Marie und Paul. Auf den weiteren Plätzen der Top-Ten-Liste von Erst- und Zweitnamen folgen Sophie und Maria sowie Alexander und Maximilian. Das ergab eine Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden.

Die Spitzengruppe der Mädchennamen bleibt im Vergleich zu 2017 unverändert, bei den Jungen tauschen Paul und Maximilian die Ränge. Im vergangenen Jahr konnten Johanna (Platz 10) und Henry (Platz 9) in die Liste der zehn Namen aufrücken, die bei Eltern von Neugeborenen am beliebtesten waren.

Erster englischer Name seit Jahren in der Liste

"Henry ist in den Top-Ten ein absoluter Neuling und der erste anglophone Name seit Jahren", sagte die GfdS-Geschäftsführerin Andrea-Eva Ewels. Es sei jedoch unmöglich zu sagen, warum gerade dieser englische Name so beliebt ist.

Die beliebtesten Vornamen in Deutschland im Jahr 2018 Platz Mädchen Jungen 1. Marie (1) Paul (3) 2. Sophie/Sofie (2) Alexander (2) 3. Maria (3) Maximilian (1) 4. Sophia/Sofia (4) Elias (4) 5. Emilia (5) Ben (5) 6. Emma (6) Louis/Luis (8) 7. Hannah/Hanna (7) Leon (7) 8. Mia (9) Noah (6) 9. Anna (8) Henry/Henri (12) 10. Johanna (11) Felix (10)

* in Klammern die Platzierung im Jahr 2017

Innovatives Ostdeutschland

Bei den Namen für ihre Babys erwiesen sich die fünf ostdeutschen Länder als besonders innovativ, erläuterte Ewels. Dort würden bundesweite Trends für die kommenden Jahre erkennbar. So finden sich nach den Ergebnissen der GfdS-Studie besonders, aber nicht ausschließlich auf den Listen der ost- aber auch norddeutschen Bundesländer viele Namen aus der Großelterngeneration, darunter Ida, Greta und Leni bei den Mädchen sowie Karl, Jakob und Theo bei den Jungen.

"Hervorzuheben sind Charlotte und Emil: Beide Namen sind in zahlreichen Bundesländern bereits unter den Top Ten vertreten", teilte die GfdS mit. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass sie im nächsten Jahr den Sprung in die deutsche Gesamtliste schaffen werden.

Mohammed in drei Bundesländern sehr beliebt

Auch Mohammed mit seinen zahlreichen Varianten stehe in diesem Jahr in gleich drei Bundesländern in der Gesamtliste unter den beliebtesten zehn: in Bremen, Berlin und im Saarland.

Die GfdS wertet jedes Jahr mehr als eine Million Einzelnamen aus. Die Daten stammen aus rund 700 Standesämtern und erfasste nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller vergebenen Namen. In den Behörden werden die Geburtsurkunden für Neugeborene ausgestellt. Bei der Liste mit ausschließlich Erstnamen stehen - wie schon 2017 - Emma und Ben ganz vorne.

Die Liste der am häufigsten vergebenen Vornamen wird seit 1977 jährlich veröffentlicht. Vor 42 Jahren wurden die Top-Ten-Listen noch von Stefanie und Christian angeführt, auf den zweiten und dritten Plätzen folgten Christina und Sandra, beziehungsweise Michael und Stefan. Vor 30 Jahren nannten frisch gebackene Eltern ihre Mädchen am häufigsten Katharina, Sarah und Anna/Anne, die Jungs Christian, Daniel und Alexander.