Besuch bei Merkel und Macron May wirbt für neue Brexit-Frist

Premierministerin May wirbt in Deutschland und Frankreich um Unterstützung für einen weiteren Aufschub des Brexit. Die EU signalisiert Entgegenkommen - doch unter welchen Bedingungen?

Eineinhalb Stunden saßen sie in Berlin zusammen: Doch über das Treffen drang zunächst kaum etwas an die Öffentlichkeit. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach von einem vertraulichen Gespräch. Die Nachrichtenagentur AP berichtete, dass Kanzlerin Angela Merkel zum Abschied Premierministerin Theresa May zuwinkte - dabei blieb es.

Es geht um viel: Kurz vor dem morgigen EU-Sondergipfel will sich May Rückendeckung bei Merkel holen. Beide Regierungschefinnen wollen einen chaotischen Austritt Großbritanniens aus der EU am Freitag verhindern.

Bedingungen der Fristverlängerung werden diskutiert

Tatsächlich könnte die EU Großbritannien einen weiteren Brexit-Aufschub gewähren. Noch werde aber über die Bedingungen für eine Fristverlängerung und die zeitliche Dauer diskutiert, hieß es nach einem Ministertreffen in Luxemburg zur Vorbereitung des Treffens.

Ein Teil der Mitgliedstaaten ist demnach dafür, die Austrittsfrist - wie von der Regierung in London gewünscht - bis zum 30. Juni zu verlängern. Ein anderer Teil bevorzugt einen längeren Aufschub, um das Risiko erneuter Diskussionen im Sommer auszuschließen. Der Trend soll den Angaben zufolge in Richtung einer längeren Frist gehen.

EU-Kommissar Günther Oettinger sagte dem "Handelsblatt", dass es sich unter bestimmten Bedingungen eine Verschiebung des Brexits um bis zu einem Jahr vorstellen könne. Der deutsche Staatsminister Michael Roth sagte, die Situation sei "sehr, sehr frustrierend". Eine weitere Verschiebung des Austritts Großbritanniens aus der EU müsse an strenge Voraussetzungen geknüpft sein. Und EU-Chefunterhändler Michel Barnier betonte, die Dauer einer Verlängerung müsse im Verhältnis zum Ziel stehen.

Deadline bis Jahresende?

Einige Medien - darunter der "Guardian" - spekulierten, dass die EU-Staaten eine Deadline bis Ende dieses Jahres anbieten könnten. Eine Bedingung für eine erneute Verschiebung des Brexit-Datums soll sein, dass die Briten am 23. Mai an der Europawahl teilnehmen.

Damit sollen rechtliche Schwierigkeiten vermieden werden, wenn Großbritannien im Sommer noch EU-Mitglied sein sollte, aber keine Abgeordneten gewählt hat. Zudem wollen Mitgliedstaaten erreichen, dass sich London verpflichtet, nicht aktiv in EU-Entscheidungen einzugreifen.

Für Verwunderung sorgte hingegen ein Vorschlag der britischen Regierungsvertreterin Andrea Leadsom: Die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin schlug plötzlich Änderungen am längst festgezurrten Brexit-Abkommen vor. Dabei hatte Brüssel gebetsmühlenartig betont, dass das zwischen der EU und May vereinbarte Austrittsabkommen auf keinen Fall wieder aufgeschnürt wird. Spielraum gebe es nur bei der Politischen Erklärung zum Brexit.

May trifft Macron

Zunächst steht May ohnehin noch ein weiterer schwieriger Termin bevor. Nach dem Treffen im Bundeskanzleramt reiste sie nach Paris, um den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu treffen.

Das Onlineportal "Buzzfeed" berichtet unter Berufung auf europäische Diplomaten, Macron wolle eine Brexit-Aufschiebung höchstens bis zum Jahresende. Der französische Präsident sei zudem für Überprüfungen alle drei Monate. Damit solle sichergestellt werden, dass das Vereinigte Königreich die EU-Geschäfte nicht lahmlegt.

Premierministerin May besucht Bundeskanzlerin Merkel

