In Köln haben mehr als 12.000 Menschen für eine humane Asyl- und Flüchtlingspolitik und gegen eine Abschottung Europas demonstriert. Ganz anders der Tenor einer Demo in Köthen in Sachsen-Anhalt.

Mehrere tausend Menschen haben in Köln auf einer Demonstration eine menschliche Asyl- und Flüchtlingspolitik gefordert. Über 120 Initiativen, Organisationen, Vereine, Parteien, Wohlfahrtsverbände und die beiden großen christlichen Kirchen hatten zu der Kundgebung aufgerufen. Das Motto der Veranstaltung lautete "Köln zeigt Haltung".

"Wir stehen hier, weil wir nach wie vor für eine Flüchtlingspolitik im Geiste der Nächstenliebe eintreten, ein Gebot Gottes", sagte der Stadtsuperintendent des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region, Rolf Domning. Im Geiste dieser Nächstenliebe "kann und darf es keinen Generalverdacht gegen Flüchtlinge geben, kein Jagen, keine Hetze, keine Angstmache". Christliche Werte dürften nicht durch rechtspopulistische Gruppierungen und Parteien missbraucht werden.

An der Kundgebung und dem anschließenden Konzert in Köln nahmen etwa 12.000 Menschen teil.

"Charakter eines friedlichen Volksfestes"

Nach Angaben der Polizei hatte die Veranstaltung den Charakter eines friedlichen Volksfestes. Neben einem Demonstrationszug gab es Kundgebungen und Konzerte. Insgesamt nahmen nach Schätzungen etwa 12.000 Menschen teil.

Die Initiative "Köln zeigt Haltung" hatte nach den Vorfällen in Chemnitz zu der Demonstration aufgerufen. Dort hatte es wiederholt rechtsradikale und fremdenfeindliche Kundgebungen und Ausschreitungen gegeben. Auslöser dafür war der Tod eines Deutsch-Kubaners. Er soll von Asylbewerbern erstochen worden sein. Aufgeklärt ist diese Tat noch nicht.

"Merkel muss weg"-Rufe in Köthen

In der Kleinstadt Köthen in Sachsen-Anhalt hat unterdessen eine Kundgebung begonnen, zu der mehrere rechte und zum Teil rechtsextreme Gruppen aufgerufen hatten - darunter das fremdenfeindliche Dresdner-Pegida-Bündnis. Auch AfD-Vertreter waren nach Köthen gekommen, darunter Ex-Fraktionschef André Poggenburg.

Hunderte Menschen zog es auf den Marktplatz. Viele Deutschlandfahnen wehten, auf Plakaten standen Aufschriften wie: "Wir wollen keine Messermänner". "Merkel muss weg"-Rufe ertönten. Redner kritisierten die Asylpolitik und machten Bundeskanzlerin Angela Merkel für die Todesfälle in Chemnitz und Köthen verantwortlich.

Etwa 1200 Menschen beteiligten sich an einem rechtsgerichteten Demonstrationszug in Köthen.

Polizei: 1400 bei Demo - 850 bei Gegendemo

Die Kundgebung auf dem Marktplatz begann mit einer Schweigeminute. Der Veranstalter sagte, man dulde keinen Extremismus, keine Gewalt und keine Provokateure. Die Polizei sprach von 1400 Teilnehmern, bei der Gegendemonstration waren es laut Polizei 850 Teilnehmer.

Die Demos verliefen nach Angaben der Polizei weitestgehend störungsfrei. Um die Lager auseinanderzuhalten, war die Polizei nach eigenen Angaben mit mehr als 1000 Einsatzkräften in der Stadt.

Hintergrund der Kundgebungen ist der Tod eines 22-Jährigen vor einer Woche. Nach Behördenangaben starb der schwer herzkranke Deutsche an einem Infarkt, nachdem er sich schlichtend in einen Streit zwischen mehreren Afghanen eingeschaltet hatte und ins Gesicht geschlagen wurde. Zwei 18 und 20 Jahre alte Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

Seit dem Tod des Mannes gab es mehrere Demos in der Kleinstadt. Bei der ersten Spontandemo vor einer Woche waren laut Verfassungsschutz rund 500 Rechtsextreme unter den 2500 Teilnehmern. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Volksverhetzung.

Angriff auf Flüchtlinge im Harz

Im Harz wurde eine Gruppe von Flüchtlingen von zwei Männern attackiert, beschimpft und geschlagen. Bei dem Angriff am Samstagabend im sachsen-anhaltischen Hasselfelde seien zwei 17 Jahre alte Jugendliche leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie ermittelt nun wegen Körperverletzung und Volksverhetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die vier afghanischen Flüchtlinge mit einer Betreuerin am Sportplatz auf dem Weg zu ihrem Auto. Dann seien zwei Männer auf die Gruppe zugegangen und hätten die beiden 17-Jährigen beschimpft und volksverhetzend beleidigt. Schließlich schlugen sie den Polizei-Angaben zufolge auf die beiden Jugendlichen ein.