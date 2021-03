"Querdenker" in Dresden Angriffe gegen Polizisten bei Corona-Demo

Erneut haben in deutschen Städten zahlreiche Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert. In Dresden versammelten sich trotz Verbots mehrere Hundert Demonstranten. Laut Polizei kam es auch zu Tätlichkeiten gegen Beamte.

Trotz Verbots einer "Querdenken"-Demonstration in Dresden sind mehrere Hundert Menschen durch die sächsische Landeshauptstadt gezogen. Ein Polizeisprecher sagte, die Menschen seien in zwei Gruppen durch die Stadt gelaufen. Polizeibeamte hätten Teilnehmer wegen Verstoßes gegen die geltenden Corona-Auflagen gestoppt, dabei sei es auch zu tätlichen Angriffen und Widerstand gegen Beamte gekommen. Diese hätten Anzeige erstattet.

Der MDR berichtet, Demonstranten hätten trotz mehrfacher Durchsagen der Polizei nicht die Kundgebungsplätze verlassen und sich geweigert, Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Unter Verweis auf Videos und Fotos im Internet heißt es weiter, dass Polizeisperren durchbrochen und Beamte zu Boden gerissen wurden. Einer der Demonstranten habe sogar gedroht, das nächste Mal mit einer Waffe wiederzukommen und zu schießen.

"Mit unser aller Gesundheit gespielt"

Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks verurteilte die Gewalt. "Sogenannte Querdenker zeigen ihr wahres Gesicht: Gewaltbereite Extremisten am Werk", twitterte er. Sachsens SPD-Chef und stellvertretender Regierungschef Martin Dulig äußerte sich schockiert. "Jeder, der auf dieser verbotenen Demo mitläuft, macht sich gemein mit den verübten Straftaten. Corona wird so nicht aufgehalten, im Gegenteil! Hier wird mit unser aller Gesundheit gespielt."

Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hatte in der Nacht zum Samstag das Verbot der Querdenker-Demonstration in Dresden bestätigt. Die Stadt hatte am Dienstag ein Versammlungsverbot ausgesprochen, das Verwaltungsgericht Dresden bestätigte dies am Freitag.

Wohnmobil-Korso in Düsseldorf

Auch in anderen Städten gingen Menschen gegen die Corona-Auflagen auf die Straße. In München versammelten sich mehrere Tausend Menschen unter dem Motto "Ein Jahr Lockdown-Politik - es reicht" in der Nähe des bayerischen Landtags. Die Polizei musste eigenen Angaben zufolge die Demonstration am Nachmittag "wegen mehrerer nicht-eingehaltener Auflagen" auflösen. So sei nicht nur die zugelassene Teilnehmerzahl überschritten worden. Vielfach seien die Maskenpflicht ignoriert und der Mindestabstand nicht eingehalten worden.

In Berlin gab es Demonstrationen an verschiedenen Orten der Stadt. Außerdem waren zwei Auto-Korsos mit mehreren Hundert Fahrzeugen angemeldet. Nach Polizeiangaben trafen sich "in der Spitze rund 1000 Demonstranten" vor dem Bundesgesundheitsministerium zu einer Kundgebung der Bewegung "Es reicht!". Ein dpa-Reporter sprach von Hunderten Teilnehmern. "Die Demonstranten haben sich später verstreut und auf 400 verringert", sagte eine Polizeisprecherin. Angemeldet waren nach Polizeiangaben 50 Menschen. Die Mehrheit der Demonstranten war mit Masken unterwegs, jedoch nicht alle. Ein Dutzend Gegendemonstranten riefen "Wir impfen euch alle."

In Düsseldorf demonstrierten am nordrhein-westfälischen Landtag nach Polizeiangaben rund 2000 Menschen gegen Corona-Einschränkungen. In Kiel kamen bis zu 900 Teilnehmer zu Protesten zusammen. Zu einer Gegendemonstration kamen bis zu 200 Teilnehmer, wie die Polizei am Nachmittag berichtete. In Hamburg nahmen an einer Demonstration der Gegner von Corona-Maßnahmen nach Angaben der Polizei etwa 200 Menschen teil. Weitere etwa 400 Beobachter und Unterstützer standen hinter den Absperrungen. Eine Gegendemonstration kam auf rund 100 Teilnehmer. In Hannover demonstrierten laut Polizei knapp 800 Menschen.